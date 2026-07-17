DAD ช่วยผู้ประกอบการ ลดค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ หั่นรายได้ 3 เดือนกว่า 5.2 ล้านบาท ออกมาตรการลดค่าเช่าพื้นที่พาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า และไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพให้ข้าราชการและประชาชน สะท้อนภาพการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
ดร.ธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการลดราคาค่าเช่า ค่าบริการ ในร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่พาณิชย์ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
รวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) และอาคาร C โดยปรับอัตราการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาผลกระทบและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และไม่ต้องปรับขึ้นราคาขาย ซึ่งจะเท่ากับช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับ ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนผู้มาติดต่ออีกด้วย
“การปรับลดค่าเช่าพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม มีผลให้สินค้าจำเป็นปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบกับการประกาศมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา DAD จึงเห็นว่าการปรับลดค่าเช่าลด จะช่วยบรรเทาผลกระทบและช่วยให้ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านหลัก ESG โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็ง” กรรมการผู้จัดการ DAD กล่าว
ทั้งนี้มาตรการปรับลดค่าเช่าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 โดย DAD จะใช้วิธีประกาศอัตราปรับลดเป็นรายเดือน พิจารณาจากการฟื้นตัวของจำนวนบุคลากรที่กลับเข้าสู่การทำงานตามปกติ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นวงเงินที่ปรับลดค่าเช่าแล้วรวมกว่า 5.2 ล้านบาท โดยผู้เช่าพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 84-88% ของผู้ประกอบการทั้งหมดในแต่ละเดือน
นอกจากนั้น DAD ยังกระตุ้นการจับจ่ายโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจับจ่าย และกิจกรรมอื่นๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น การพัฒนาพื้นที่ Co -Working Space การจับบริการห้องประชุม พื้นที่จัดกิจกรรมนันทการอื่นๆ และการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นการเกิดการใช้พื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในระยะยาว โดยเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศูนย์ราชการให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐและเมืองอัจฉริยะที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) สะท้อนถึงความตั้งใจของ DAD ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญขององค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและรักษาระดับการจ้างงานได้ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ