ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.56-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.61 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทพลิกจากที่อ่อนค่าในช่วงเช้า กลับมาแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนเนื่องจากตลาดประเมินว่า เฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ (หลังตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มน้อยกว่าคาด) นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงหนุนจากฟันด์โฟลว์เข้าตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,405 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 1,097 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.40-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ของยูโรโซน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ค.