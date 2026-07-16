TMANซื้อแบรนด์ “ละมุน” สร้าง Health & Wellness Ecosystem ครบวงจร

"ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล "ทุ่ม 70 ล้านบาทเข้าซื้อแบรนด์ “ละมุน” (lamoon) ผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กออร์แกนิกที่มีสกัดจากธรรมชาติ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว สร้าง Health & Wellness Ecosystem ครบวงจร ปักหมุดเสริมความแข็งแกร่งพอร์ตโฟลิโอ เติมเต็มสินค้าครอบคลุมการดูแลสุขภาพตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ ทารก เด็กเล็ก ไปจนถึงทุกช่วงวัย เดินเกมผนึกกำลังเต็มรูปแบบ พร้อมเตรียมเปิดตัวอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปี 2570 โดยการเข้าซื้อแบรนด์ละมุนครั้งนี้ คาดว่าจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้เป็นต้นไป
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศการลงทุนครั้งสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์มุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอ “Health & Wellness” เพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบครบวงจรและครอบคลุมทุกช่วงวัย ภายใต้การลงทุน 70 ล้านบาท โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์ (Asset Acquisition) ของแบรนด์ละมุน (lamoon) ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กออร์แกนิกที่สกัดจากธรรมชาติที่มีศักยภาพเติบโตสูงในตลาด มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านแบรนด์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และมีฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง TMAN ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าในระยะยาว
สำหรับการเข้าซื้อแบรนด์ละมุน (lamoon) ครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ ทารก เด็กเล็ก ไปจนถึงทุกช่วงวัย โดยเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้บริโภค (Healthcare) ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ละมุน (lamoon) มีความเชี่ยวชาญในตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกว่า 16 ปี มีจุดแข็งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เน้นความอ่อนโยนและมาตรฐานความปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ การผนึกกำลังครั้งนี้จะช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มและต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับ TMAN โดยพอร์ตโฟลิโอของละมุน (lamoon) จะเข้ามาสร้างความหลากหลายตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์รวม 5 กลุ่ม ครอบคลุมกว่า 70 รายการ (SKUs) ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างขวดนม น้ำยาซักผ้าเด็ก 2.ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวเด็ก โฟมอาบน้ำ สระผม 3.ผลิตภัณฑ์ดูแลและป้องกัน สเปรย์และแผ่นแปะกันยุง 4.ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ให้นม ถุงเก็บน้ำนมแม่ และครีมทาหัวนมแตก 5.ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็ก วิตามินแซมบูคัสผสมผงเห็ดหอม
ขณะที่พอร์ตโฟลิโอเดิม TMAN ภายใต้กลุ่ม 'Mommy&Me' มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว ประกอบด้วยแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ม็อซซี่การ์ด (Mozzie Guard Series), เนฟทรอล (Neptral Series), โพรโพลิซ คิด (Propoliz Kid), โพลาร์ (Polar Series), ไฟเบอร์เมท (Fibermate) และไวต้า-ซี (Vita-C Series) สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกับแบรนด์ละมุน (lamoon) จะเกิดการผนึกกำลังในหลายมิติ (Synergy) ทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และการนำศักยภาพฐานการผลิตมาตรฐานสากลของ TMAN อาทิ โรงงานเฮเว่น เฮิร์บ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาช่วยบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ควบคุมต้นทุน และจัดหาวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายร้านขายยา โรงพยาบาล คลินิก และช่องทางการค้าสมัยใหม่ ตลอดจนต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเข้าถึงฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งของละมุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายสินค้าข้ามช่องทางระหว่าง TMAN และละมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร่งการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในระยะยาว
สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมีโอกาสและศักยภาพเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้อัตราการเกิดของประเทศไทยจะลดลงต่อเนื่อง แต่พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนจากการซื้อสินค้าโดยเน้นปริมาณ ไปสู่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานสูงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียม ส่งผลให้ตลาดยังคงเติบโตในเชิงมูลค่า (Value Growth) จากแนวโน้มการใช้จ่ายต่อบุตรที่สูงขึ้น ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับ และมีส่วนผสมจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ปรากฏการณ์นี้สะท้อนชัดผ่านพฤติกรรมของพ่อแม่ยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials และ Gen Z ที่แม้จะมีบุตรน้อยลง แต่กลับพร้อมทุ่มงบประมาณให้กับบุตรมากขึ้น เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเท่าที่จะเป็นไปได้ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นช่องว่างสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
นายประพล กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ TMAN มุ่งสร้างการเติบโตผ่านการลงทุนในแบรนด์ที่มีศักยภาพ ผสานความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมและระบบนิเวศด้านสุขภาพของบริษัท เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย การผสานจุดแข็งระหว่างสองบริษัทในครั้งนี้ไม่เพียงขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ของ TMAN ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคกว้างขึ้น แต่ยังวางรากฐานเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง Health & Wellness Ecosystem ที่ครบวงจร ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย โดยวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การดูแลรักษา ไปจนถึงสินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะนำศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของ TMAN มาต่อยอดกับความต้องการของละมุน (lamoon) คาดเปิดตัวสินค้าใหม่กลุ่มอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายในปี 2570 ซึ่งการเข้าซื้อแบรนด์ละมุนครั้งนี้ คาดว่าจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2569 เป็นต้นไป