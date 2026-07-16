แม่ทองสุก เปิดตัว MTS Gold Investment Tokenโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำครั้งแรกในไทย

กลุ่มบริษัทในเครือ MTS GOLD (แม่ทองสุก) ส่งแม่ทองสุกเซ็นทรัล จับมือ kubix เปิดตัว “MTS Gold Investment Token” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำแท่งครั้งแรกในไทย ด้วยการลงทุนในระยะ 3 ปี รับผลตอบแทนคงที่ 3% ต่อปี พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนพิเศษจากส่วนต่างราคาทองคำเมื่อครบกำหนดโครงการ เปิดเสนอขายราคาโทเคนละ 1,000 บาท ขั้นต่ำ 10 โทเคน หรือ 10,000 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569 ผ่าน แอปพลิเคชัน Kubix และ orbix Trade และบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร
นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ผู้ดำเนินธุรกิจทองคำครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ดำเนินธุรกิจมากกว่า 74 ปี โดยเป็นผู้ค้าทองคำครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย ครอบคลุมการนำเข้าและส่งออกทองคำแท่ง โรงงานผลิตและสกัดทองคำ ค้าปลีกและค้าส่งทองคำ โบรกเกอร์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Futures) และเป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มซื้อขายทองคำออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ที่พัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดส่ง บริษัท แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ร่วมกับบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (kubix) ภายใต้ ออร์บิกซ์ กรุ๊ป บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “MTS Gold Investment Token” ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างการลงทุนรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมทองคำไทย
ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดความต้องการทองคำทั่วโลกในปี 2568 พุ่งขึ้นเป็นกว่า 5,000 ตันเป็นครั้งแรก คิดเป็นมูลค่าความต้องการรวมถึง 555,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 45% จากปีก่อน โดยกองทุนรวมทองคำ (Gold ETFs) มีเงินไหลเข้าสุทธิกว่า 800 ตัน และธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำสุทธิถึง 863 ตัน เพื่อกระจายความเสี่ยงทุนสำรองและลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงรายงานสภาทองคำโลก) ขณะที่แนวโน้มตลาดทองคำโลกปี 2569 คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) อุปสงค์เพื่อการลงทุน ที่แข็งแกร่ง จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน การลงทุนผ่าน ETFs ทองคำ ทองคำแท่งและเหรียญที่คาดว่าอยู่ในระดับสูง (2) การขับเคลื่อนจากธนาคารกลาง คาดว่าการสะสมทองคำยังสูงใกล้เคียงปี 2568 เพื่อบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสกุลเงินหลัก และ (3) ซัพพลายทองคำที่มีจำกัดจากข้อจำกัดของเหมืองทองคำและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) กล่าวว่า กลุ่ม MTS GOLD (แม่ทองสุก) เห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาดทองคำแท่งและโอกาสขยายฐานลูกค้า จึงนำเสนอ MTS Gold Investment Token ซึ่งเป็นการลงทุนแบบถือครองจนครบกำหนด 3 ปี จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษที่อ้างอิงราคาทองคำเพิ่ม โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งนี้ จะนำเงินจากการระดมทุนไม่น้อยกว่า 90% ไปลงทุนซื้อทองคำแท่ง 96.5% เพื่อเป็นสินค้าคงคลังสำหรับดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่งผ่านสาขาของ “ห้างทองแม่ทองสุก” 13 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงสาขาที่จะขยายในอนาคต จึงทำให้รูปแบบรายได้ของโทเคนดิจิทัลเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าทองคำแท่ง และอีกไม่เกิน 10% จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ส่วนผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีสิทธิได้รับผลตอบแทน 2 ส่วนคือ (1) ผลตอบแทนคงที่ในอัตรา 3% ต่อปี เป็นพื้นฐานตลอดอายุโครงการ จ่ายผลตอบแทนปีละ 1 ครั้ง และ (2) โอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษเป็นส่วนต่างจากราคาทองคำตามสัดส่วนทองคำต่อโทเคนที่ถือครอง หากราคาขายทองคำเฉลี่ยเพื่อปิดโครงการสูงกว่าราคาซื้อทองคำถัวเฉลี่ยเพื่อเริ่มโครงการ และเมื่อครบอายุโครงการ 3 ปี ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีสิทธิได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นคืนเต็มจำนวน ซึ่งแหล่งที่มาของเงิน (Source of Repayment) จะมาจากรายได้และกระแสเงินสดจากดำเนินงานของโครงการ จึงทำให้การลงทุนใน MTS Gold Investment Token มีความแตกต่างจากการลงทุนพันธบัตรหรือหุ้นกู้เนื่องจากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษที่อ้างอิงจากราคาทองคำ และแตกต่างจากการลงทุนโดยตรงในทองคำเนื่องจากมีสิทธิได้รับผลตอบแทนคงที่ โดยไม่แปรผันตามราคาทองที่ผันผวนเนื่องจากไม่ใช่การลงทุนโดยตรงในทองคำ
ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ประธาน ออร์บิกซ์ กรุ๊ป และกรรมการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (kubix) ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของ MTS Gold Investment Token คือ การออกแบบโครงสร้างการลงทุนที่นำ "ธุรกิจค้าทองคำแท่ง" ของกลุ่ม MTS Gold (แม่ทองสุก) มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สร้างการลงทุนรูปแบบใหม่ที่สามารถผูกกับธุรกิจจริงและโอกาสรับผลตอบแทนที่อ้างอิงราคาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองอย่างทองคำ โดย ออร์บิกซ์ กรุ๊ป นับเป็นผู้วางรากฐานระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มเสนอขาย ไปจนถึงระบบชำระเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง MTS Gold Investment Token คือหนึ่งในบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์นี้ ที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีโทเคนดิจิทัลสามารถนำมาใช้ออกแบบโครงสร้างทางการเงินที่ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและนักลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของออร์บิกซ์ กรุ๊ป ในการร่วมผลักดันอนาคตของภาคการเงินไทย
นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (kubix) ภายใต้ ออร์บิกซ์ กรุ๊ป ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย เสริมว่า สำหรับการเสนอขาย MTS Gold Investment Token จะมีวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อสูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท ส่วนผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และรายใหญ่พิเศษไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นเอกสารสมัครสถานะนักลงทุนรายใหญ่เพิ่มเติมได้ และโครงการนี้มีการออกแบบกลไกเพื่อคุ้มครองนักลงทุนอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องคงสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่อง อาทิ เงินสด สินค้าคงคลัง ฯลฯ ให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเงินระดมทุนจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัท แม่ทองโกลด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลภายใน 7 วัน นับจากได้รับแจ้ง
นอกจากนี้กลุ่มแม่ทองสุกยังมอบของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุน เมื่อลงทุนทุก 1,000,000 บาท จะได้รับทองคำ 96.5% น้ำหนัก 1 กรัม ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อผู้ลงทุน โดยเตรียมเปิดจองซื้อในวันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569 ได้ทั้งแอปพลิเคชัน kubix หรือ orbix และผ่านช่องทางผู้จัดจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร ดังต่อไปนี้
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
โดยโครงการนี้จะมีการจัดสรรแบบ First Come First Served ผู้ที่จองซื้อและชำระเงินภายในกำหนดก่อนจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน ทั้งนี้ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางห้างทองแม่ทองสุกทุกสาขา หรือ ช่องทางติดต่อของบริษัทที่ร่วมโครงการ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mtsgoldtoken.com หรือ www.kubix.co
และดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSTD01.aspx?TransID=756202)
ช่องทางติดต่อ
สามารถติดต่อสอบถามทางห้างทองแม่ทองสุกทั้ง 14 สาขา หรือ ติดต่อ 02-770-7788, 02-770-7799 หรือช่องทางบริษัทพันธมิตรในโครงการ
แอป kubix ติดต่อ 02-844-8488
แอป orbix ติดต่อ 02-026-6107
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดต่อ 02-659-8000 (ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ติดต่อ 02-796-0011
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดต่อ 02-658-8777
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ติดต่อ 02-088-9100 หรือ 02-343-9500
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ติดต่อ 02-249-2999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ติดต่อ 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ติดต่อ 02-080-2888
หมายเหตุ: โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดที่บริษัทกำหนด