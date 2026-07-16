ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การขยายเวลา บจ.ขายหุ้นที่ซื้อคืนให้ ESOP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นแบบ filing กรณีบริษัทจดทะเบียนจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนผ่านช่องทาง ESOP เพื่อการขยายระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการซื้อหุ้นคืนที่ได้มีการปรับปรุง
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนของบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้กลไกการซื้อหุ้นคืนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับกรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานสำหรับบริษัทจดทะเบียน กรณีเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ปี 2568 และร่างประกาศครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี 2569 มาแล้ว โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ กรณีหุ้นที่ซื้อคืนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถขอขยายระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้อีกไม่เกิน 2 ปี หากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎกระทรวงการซื้อหุ้นคืนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
(2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย
(3) บริษัทจดทะเบียนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำหนังสือเวียนเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการขยายระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกันแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว