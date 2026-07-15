หุ้นปิดเช้าบวก 9.35 จุดรับโมเมมตัมบวก บอนด์ยีลด์ย่อ-ดอลลาร์อ่อนค่า ลุ้นแนวต้าน 1,660 จุด

SET ปิดเช้าที่ 1,635.38 จุด เพิ่มขึ้น 9.35 จุด (+0.58%) มูลค่าซื้อขายราว 49,893 ล้านบาทนักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับขึ้นรับโมเมมตัมเชิงบวกจากตลาดต่างประเทศ หลังเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ขณะเดียวกันบอนด์ยีลด์ย่อลง-ดอลลาร์อ่อนค่า เป็นแรงหนุนสินทรัพย์เสี่ยง แม้เฟดยังแสดงความกังวลเงินเฟ้อสูง แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังไปต่อได้หากยืนเหนือ 1,640 จุด ให้แนวต้านถัดไป 1,660 จุด และแนวรับ 1,620 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีรีบาวด์แรง โดยทำจุดสูงสุด 1,642.14 จุด และจุดต่ำสุด 1,633.26 จุด
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้ารับโมเมมตัมบวกจากต่างประเทศ หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐในเดือน มิ.ย.ออกมาต่ำกว่าคาด แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะยังแสดงความกังวลภาวะเงินเฟ้อสูง แต่ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ปรับลดลง และค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่า เป็นแรงหนุนสินทรัพย์เสี่ยง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดหุ้นไทยน่าจะขึ้นไปได้ต่อหากยืนเหนือระดับ 1,640 จุดก็ไปต่อได้ โดยให้แนวต้านถัดไป 1,660 จุด และแนวรับ 1,620 จุด