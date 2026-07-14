SAรุกธุรกิจโรงแรม ส่ง 3 แพ็กเกจดึงลูกค้า

“ไซมิส แอสเสท ”ลุยธุรกิจโรงแรม ผ่านการนำเสนอ 3 แพ็กเกจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมกิจกรรมและคอนเสิร์ต พร้อมต่อยอดการสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมไลฟ์สไตล์ “SKY HIGH FOAM PARTY” ปาร์ตี้โฟมบนรูฟท็อปใจกลางพระราม 9 สะท้อนแนวทางการพัฒนาแพ็กเกจและกิจกรรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการพักผ่อนและการเดินทางที่หลากหลาย หนุนอัตราการเข้าพักและขยายฐานลูกค้าช่วงครึ่งปีหลัง
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบแพ็กเกจและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งตลาด Staycation กลุ่มครอบครัว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อพักผ่อนหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมใช้ศักยภาพของทำเลพระราม 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจ การเดินทาง และไลฟ์สไตล์สำคัญของกรุงเทพฯ เป็นจุดแข็งในการสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่แตกต่าง
สำหรับแพ็กเกจแรก “Thai Resident Staycation Offer” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนในเมือง ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก นักเดินทางคนเดียว หรือผู้ที่มองหาประสบการณ์
Staycation ในช่วงวันหยุด โดยให้บริการห้องพัก Studio Duplex สไตล์ลอฟต์ดูเพล็กซ์ที่กว้างขวาง สำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน ราคา 1,899 บาทสุทธิต่อคืน ไม่รวมอาหารเช้า หรือสำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน ราคา 2,099 บาทสุทธิต่อคืน พร้อมอาหารเช้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม อาทิ Sky Pool สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าพร้อมวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ แบบพาโนรามา Activa Gym ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการ Wi-Fi โดยเปิดให้จองได้ตั้งแต่วันนี้–31 ตุลาคม 2569
สำหรับกลุ่มครอบครัว พบกับ “Cassia Family Package” กับห้องพัก Two Bedroom Duplex Family Room ห้องพักดูเพล็กซ์ 2 ห้องนอน พร้อมพื้นที่นั่งเล่นสไตล์ลอฟต์ ให้บรรยากาศอบอุ่นและสะดวกสบายเสมือนอยู่บ้าน ในราคาเริ่มต้น 3,900++ บาทต่อคืน นอกจากนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังได้รับสิทธิพิเศษ ได้แก่ อาหารเช้าฟรี ไอศกรีมต้อนรับ และมิลค์เชค พร้อมพื้นที่สำหรับเด็ก Sky Pool และ Activa Gym เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยเปิดให้จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้–31 ตุลาคม 2569
ขณะเดียวกัน โรงแรมยังนำเสนอ “The Weeknd Concert Stay Package” สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมคอนเสิร์ต The Weeknd ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยแพ็กเกจเปิดให้เข้าพักระหว่างวันที่ 11–13 ตุลาคม 2569 สำหรับห้อง One Bedroom Studio Duplex ในราคาเริ่มต้น 3,000++ บาทต่อห้องต่อคืน ไม่รวมอาหารเช้า หรือราคา 3,500++ บาทต่อห้องต่อคืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน แพ็กเกจดังกล่าวมาพร้อมบริการ Shuttle Bus รับ–ส่งฟรีระหว่าง Cassia Rama 9 Bangkok และสนามราชมังคลากีฬาสถาน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางหรือการจราจร พร้อมสิทธิ์ใช้บริการ Sky Pool, Activa Gym ตลอด 24 ชั่วโมง และ Wi-Fi ความเร็วสูง โดยเปิดให้สำรองห้องพักผ่านช่องทาง Direct Booking ของโรงแรมเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้–10 ตุลาคม 2569
นอกจากการพัฒนาแพ็กเกจห้องพักแล้ว Cassia Rama 9 Bangkok ยังเดินหน้าสร้างสีสันและประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ผ่านกิจกรรม“SKY HIGH FOAM PARTY” ปาร์ตี้โฟมบนรูฟท็อป ณ AFTER 9 Rooftop Bar ชั้น 37 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00–20.00 น. เปิดให้เข้าร่วมงานฟรี พร้อมการแสดงจาก DJ Pamella และ DJ Achita ที่จะมาสร้างบรรยากาศด้วยดนตรีแนว EDM, House และ Commercial Hits ท่ามกลางปาร์ตี้โฟม ค็อกเทลซิกเนเจอร์ และวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ แบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวสะท้อนแนวทางของโรงแรมในการเชื่อมโยงการพักผ่อนเข้ากับไลฟ์สไตล์และความบันเทิง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทั้งคนกรุงเทพฯ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์ของ Cassia Rama 9 Bangkok มากยิ่งขึ้น
“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพ็กเกจและกิจกรรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการพักผ่อนและการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนแบบ Staycation การใช้เวลาร่วมกับครอบครัว การเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมและคอนเสิร์ต รวมถึงการสร้างประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ภายในโรงแรม โดยมุ่งมอบทั้งความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า และประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ”
“นอกจากนี้ ทำเลของ Cassia Rama 9 Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านพระราม 9 ใกล้ระบบขนส่งมวลชน ศูนย์การค้า และแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญของกรุงเทพฯ ยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งผู้เข้าพักในประเทศและนักท่องเที่ยว บริษัทฯ เชื่อว่าทั้ง 3 แพ็กเกจ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนอัตราการเข้าพัก ขยายฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับรายได้ธุรกิจโรงแรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างต่อเนื่อง”
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองห้องพักผ่านช่องทาง Direct Booking ของ Cassia Rama 9 Bangkok โทร. 02-716-5999อีเมล reservations-rama9@cassia.com หรือเว็บไซต์ www.cassia.com