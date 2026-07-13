MMMจับมือ BLESSบริหารขายโครงการแนวราบมูลค่า 1,340 ล.

"เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล " แท็กทีมผนึก" เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป " คว้างานบริหารงานขายแบบ“วางหลักประกันการซื้อ” ลุยโปรเจกต์แนวราบทำเลทอง “ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์” มูลค่า 1,340 ล้านบาท นำร่องเฟสแรก 38 หลัง มูลค่า 152 ล้านบาท ปักธงล็อกเป้าปิดดีลการขาย ภายใน 6 เดือน
นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า บริษัท เซ็นสัญญาความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับ บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS ในการบริหารงานขายแบบ“วางหลักประกันการซื้อ” โครงการ แนวราบทำเลทอง “ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์” มูลค่า 1,340 ล้านบาท นำร่องเฟสแรก 38 หลัง มูลค่า 152 ล้านบาท ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ในการบริหารงานขายเชิงรุกระหว่างการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ยุคปัจจุบันโดยการรับประกันยอดขายนี้จะช่วยสร้าความมั่นใจสูงสุดพร้อมทั้งลดความเสี่ยงทางการเงินและการตลาดให้กับทาง BLESS ได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งยังสามารถการันตีกระแสเงินสดหมุนเวียน และการรับรู้รายได้ที่แน่นอนของโครงการ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่น อย่างมีนัยสำคัญกับพาร์ทเนอร์ ว่าจะได้รับมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูงสุดภายใต้การบริหารจัดการที่มั่นคง
ต่อยอดความสำเร็จสู่พันธมิตรที่ไว้วางใจ
สำหรับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่แน่นแฟ้น อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ MMM ได้ร่วมงานกับ BLESS มาแล้ว 1 โครงการและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรม สร้างยอดขายเชิงรุกจนได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดจากผู้บริหารของ BLESS นำมาสู่การมอบหมายให้ MMM เข้ามาบริหารจัดการในโครงการขนาดใหญ่ขึ้นแบบต่อเนื่องในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนโมเดลต้นแบบในการขยายผลไปสู่การพัฒนาโครงการอื่นๆ ของ BLESS และพันธมิตรรายใหญ่รายอื่นในอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ลุยทำเล “ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์”
MMM ประเมินว่า บนทำเล “ศรีนครินทร์–เทพารักษ์” เป็นหนึ่งในทำเลแนวราบที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อสมุทรปราการโดยได้รับอานิสงส์โดยตรง จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง) เต็มรูปแบบ ซึ่งสถานีปลายทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมบริเวณเทพารักษ์ ทำให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งเอื้อต่อการอยู่อาศัยในระยะยาว
โครงการนี้พุ่งเป้าไปที่ 2 กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีดีมานด์แท้จริง (Real Demand) ได้แก่ 1. กลุ่มคนทำงานและบุคลากรในทำเลศักยภาพรอบด้าน อาทิ โซนบางนา, ศรีนครินทร์, สมุทรปราการ รวมถึงกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 2.กลุ่มครอบครัวขยาย (Expanding Families) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เคยอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์หลังเก่าแต่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นมีจำนวนห้องนอนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกและต้องการพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางและปลอดภัยยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากศักยภาพในด้านของทำเล ความเชี่ยวชาญในการเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ และกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ กล้าการันตีปิดดีลการขายโครงการในเฟสแรก ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังเริ่มเข้าบริหารจัดการและพร้อมรับรู้รายได้เข้า MMM ทันที ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวจะหนุนยอดรับรู้รายได้ค่านายหน้าบริหารงานขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามแผนงานปี 2569 ที่วางไว้