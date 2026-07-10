ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.30-ดอลลาร์ฯเผชิญแรงขาย-ลุ้นสถานการณ์ตะวันออกกลางอาจคลี่คลาย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้น ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ กลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้งท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายลง นอกจากนี้ เงินเยนที่แข็งค่าขึ้น (หลังรมว. คลังของญี่ปุ่นเรียกร้องให้กองทุนบำนาญเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศ) ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนสกุลเงินเอเชียและเงินบาทด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,080 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยถึง 9,365 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.00-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสของประธานเฟด ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ CPI PPI ยอดค้าปลีก ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนมิ.ย. รายงาน Beige Book ของเฟด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลจีดีพีไตรมาส 2/2569 และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย. ของจีน และ CPI เดือนมิ.ย. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน