หุ้นปิดเช้าบวก 8.97 จุดใกล้ชนแนวต้าน 1,620 จุด ขานรับกลุ่มเทคฯฟื้น-ลุ้นสหรัฐดีลอิหร่านคืบหน้า

SET ปิดเช้าที่ 1,617.27 จุด เพิ่มขึ้น 8.97 จุด (+0.56%) มูลค่าซื้อขายราว 40,954 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นมารับแรงหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว ควบคู่ความหวังเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้แรงส่งจากศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียว พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท รวมทั้ง IMF ขยับเป้า GDP ไทยปี 69 ขึ้น แนวโน้มภาคบ่ายตลาดแกว่งทรงตัวสูง ประเมินแนวรับ 1,605 จุด แนวต้าน 1,620 จุด
ตลาดหุ้นไทย[SET.X] ปิดภาคเช้าที่ 1,617.27 จุด เพิ่มขึ้น 8.97 จุด (+0.56%) มูลค่าซื้อขายราว 40,954 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดต่ำสุด 1,612.12 จุด และจุดสูงสุด 1,620.35 จุด
นายชาญชัยพันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่มีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ประเด็นสงครามในตะวันออกกลางยังสร้างความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเดินหน้า
ขณะเดียวกัน ปัจจัยในประเทศยังหนุนต่อหลังจากวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้การเดินหน้าโครงการภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 69 ขึ้นจากเดิมมาที่ 1.9% หนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งทรงตัวในระดับสูง โดยให้กรอบแนวรับ 1,605 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด