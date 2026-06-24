LHFGโชว์ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 11

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายวรวุฒน์ โตเจริญธนาผล President และหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2569 จากการคัดเลือก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking) และ LHFG ได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 11
ทั้งนี้ ปี 2569 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีแนวทางสานต่อการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกรอบการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อสีเขียว โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริม
"การเปลี่ยนผ่านไปยังเศรษฐกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย"
อนึ่ง สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสอง การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอกโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะเทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI