ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.18-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 13 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(23 มิ.ย.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 13 เดือนที่ 33.20 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 33.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง 0.8% เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.93 บาทต่อดอลลาร์ฯ
โดยเงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ จากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในปีนี้เพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับจังหวะขายทำกำไรทองคำในตลาดโลกและแรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยถึง 14,809 ล้านบาท ขณะที่ ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,531 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.90-33.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. และสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ