SNNPลุยแคมเปญ “For Your Bestie”ดันยอดขาย

"ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง" เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ “เจเล่ บิวตี้” เปิดตัวแคมเปญ “For Your Bestie” หรือ “เจเล่ บิวตี้ เพื่อนซี้ของคุณ” ตอกย้ำบทบาทแบรนด์ในฐานะ “เพื่อนซี้เซฟหิว ให้ใจฟู” เจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ผ่านคอนเทนต์เชิงรุกและกิจกรรมการตลาดครบวงจร คาดกระแสตอบรับดี หนุนยอดขายเติบโตแข็งแกร่ง
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า แบรนด์ “เจเล่ บิวตี้” (Jele Beautie) ยังคงมุ่งพัฒนาแบรนด์ให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ จึงได้เปิดตัวแคมเปญ “For Your Bestie” เพื่อสะท้อนบทบาทใหม่ของแบรนด์ในฐานะ “เพื่อนซี้เซฟหิว ให้ใจฟู” หรือ Daily Bestie Saver ที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกสถานการณ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการตัวช่วยในการรับมือกับความหิวระหว่างวัน และมั่นใจจะช่วยผลักดันให้ยอดขายเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับแคมเปญ “For Your Bestie” ถูกพัฒนาขึ้นจากอินไซต์ของผู้บริโภคที่ต้องการตัวช่วยรับมือกับความหิวระหว่างวัน ที่อร่อยแต่ต้องไม่รู้สึกผิด ไม่ทำให้น้ำหนักขึ้น โดยถ่ายทอดผ่านแนวคิด “เซฟหิว ให้ใจฟู” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เจเล่ บิวตี้ เปรียบเสมือนเพื่อนซี้ที่พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกโมเมนต์เป็น Everyday Snack ที่กินได้ทุกวัน แบบไม่ต้องคิดมาก
ทั้งนี้ SNNP เตรียมเดินหน้าสื่อสารแคมเปญผ่านกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร ทั้งการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล การทำงานร่วมกับครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตลอดจนกิจกรรมสร้างประสบการณ์แบรนด์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน พร้อมตอกย้ำภาพจำของ เจเล่ บิวตี้ ในฐานะ “เพื่อนซี้ของคุณ” ที่พร้อมเซฟทุกจังหวะหิวและเติมความสุขให้ทุกวันเป็นช่วงเวลาที่ใจฟู
“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาแบรนด์และสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์เจเล่ บิวตี้ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาด พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของชีวิต”นายวิโรจน์กล่าว