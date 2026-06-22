TEGHติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ต่อเนื่องปีที่ 2

"ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" ได้รับการจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมขยับอันดับขึ้นสู่ที่ 405 จาก 461 ในปีก่อน จากนิตยสารชั้นนำระดับโลก Fortune ซึ่งจะคัดเลือกและจัดอันดับ 500 บริษัทที่มีรายได้สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของ TEGH ความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “Sustainability to Prosperity”
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นเป็น 405 จากเดิม 461 ของบริษัทฯ ที่มีรายได้สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนองค์กรของ TEGH ดำเนินอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Sustainability to Prosperity” โดยใช้โมเดล Thai Eastern Symbiosis ที่ผสานความยั่งยืนเข้ากับการเติบโตทางธุรกิจอย่างสมดุล บูรณาการการบริหารจัดการผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์และลดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน เท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“การได้รับการจัดอันดับใน Fortune Southeast Asia 500 ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จด้านผลประกอบการของ TEGH แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการเติบโตควบคู่กับความยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการต่อยอดโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์และการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศ เราจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพลังงานชีวภาพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก” นางสาวสินีนุช กล่าว
ทั้งนี้ Fortune Southeast Asia 500 เป็นการจัดอันดับบริษัทฯที่มีรายได้สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโดยอ้างอิงผลประกอบการปีล่าสุด (2568) ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดอันดับดังกล่าวโดยนิตยสาร Fortune ซึ่งเป็นสื่อธุรกิจชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมยกระดับการยอมรับของบริษัทในระดับภูมิภาคและระดับสากลมากยิ่งขึ้น