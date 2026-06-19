หุ้นแกว่งในกรอบ ขานรับ S&P คงเรทติ้งไทยหนุน Sentiment บวก-รอปัจจัยใหม่

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ โดยที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาดหุ้นในช่วงนี้ หลังจากที่ตลาดรับรู้ข่าวการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านไปแล้ว ประกอบกับรับข่าวของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไปแล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัจจัยที่หนุนต่อตลาดหุ้นไทยได้บ้างจากการที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ BBB+ และยังมีมุมมองเสถียรภาพ ทำให้อาจจะเป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้นไทยได้
โดยให้แนวต้าน 1,595-1,600 จุด แนวรับ 1,575 จุด