“ไร้ท์” ดัน“กาญจนา-ดร.ธานี”ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงยกระดับสู่องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท “ไร้ท์” แต่งตั้งคุณกาญจนา และ ดร.ธานี นั่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก และวิสัยทัศน์ระดับสากล ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท “ไร้ท์” ได้แต่งตั้ง คุณกาญจนา เกษประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา Integrated Solutions ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และแต่งตั้ง ดร.ธานี เจิมวงค์รัตนชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีการฟื้นฟูวัสดุและการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจยุทธศาสตร์สำคัญที่สอดรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมโลก และมีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาว
การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้เพื่อพัฒนา “ไร้ท์” สู่การเป็น Future-Ready Organization โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความคล่องตัว (Agility) ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ การขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation-Driven) และการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
คุณกาญจนา เกษประดิษฐ์ กล่าวว่า “บริษัทมุ่งต่อยอดจุดแข็งขององค์กร สู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่าย การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนกระบวนการฟื้นฟู (Regeneration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสนับสนุนการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างเป็นระบบ ในระยะต่อไป บริษัทมีแผนขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมใหม่และตลาดต่างประเทศ ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพบุคลากรในทุกมิติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจโลก”
ด้าน ดร.ธานี เจิมวงค์รัตนชัย กล่าวว่า “บริษัทมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม Circular Economy และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล เราจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่ระดับสากล ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้กลุ่มบริษัท “ไร้ท์” ผู้นำด้านโซลูชั่นสิ่งแวดล้อมครบวงจร โดยให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำและอากาศ ผลิตและจำหน่ายสารกรองคาร์บอนกัมมันต์และตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับทุกอุตสาหกรรม เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ สู่การลดมลพิษ ภายใต้แนวทาง ESG เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน