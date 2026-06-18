TFEX เตรียมเพิ่มเกณฑ์ Combination Order

"ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)" มุ่งพัฒนาการซื้อขาย Options เตรียมเพิ่มเกณฑ์ Combination Order พร้อมเปิดตัวเครื่องมือ “Strategy Builder” เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) เดินหน้าพัฒนาสินค้าและเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายสำหรับสินค้า Options โดยเตรียมเพิ่มแนวทางการส่งคำสั่งแบบ Combination Order ซึ่งเป็นการรวมคำสั่งซื้อและคำสั่งขายเข้าไว้ด้วยกันในการส่งคำสั่งเพียงครั้งเดียว สำหรับสัญญา SET50 Options และ USD/THB Options เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนใน Options ให้สามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย หรือ Roll over สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
พร้อมกันนี้ TFEX ได้ร่วมกับ Settrade พัฒนา “Strategy Builder” เครื่องมือซื้อขาย Options ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถออกแบบกลยุทธ์การเทรดและบริหารพอร์ตได้อย่างคล่องตัว เพิ่มโอกาสทำกำไรและตอบโจทย์การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งคำสั่งแบบ Multi Order ได้ในคลิกเดียว สำหรับผู้สนใจสามารถทดลองใช้งาน Strategy Builder บน Streaming PC ได้ก่อนใคร ในงาน SET in the City 2026 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5