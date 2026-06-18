หุ้นแกว่งไซด์เวย์ กังวลเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด จับตาลงนามสันติภาพศุกร์นี้

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อคืนนี้ที่ประธานเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายการเงิน และ Dot plot มีการมองการขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาด ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นได้บ้าง
อย่างไรก็ตามมองว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น เพราะยังคงรอติดตามการลงนามสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในวันศุกร์นี้ และราคาน้ำมันที่การปรับตัวลงต่อ ทำให้ในระยะต่อไปเงินเฟ้ออาจจะเริ่มทยอยลดลง ซึ่งตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ประกอบกับวันนี้อาจจะมีแรงซื้อหุ้นที่ถูกประกาศเข้าคำนวณใน SET50 หนุน
โดยให้แนวต้าน 1,600 จุด แนวรับ 1,585 จุด