ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.59-อ่อนค่ารับแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯปรับโพสิชันก่อนผลการประชุมเฟด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17มิ.ย.69) ปิดตลาดที่ระดับ 32.59 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลง โดยเฉพาะในช่วงบ่าย สอดคล้องกับแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนผลการประชุมเฟดคืนนี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การนำของ Kevin Warsh โดยจุดสนใจของตลาดจะอยู่ที่สัญญาณและท่าทีเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ย รวมถึง dot plot และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับทบทวนใหม่ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 933 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 8,114 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.45-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตลอดจนผลการประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย และธนาคารกลางอังกฤษ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย. ของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย