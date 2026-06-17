กรุงไทยจับมือวีซ่าเปิดมิติใหม่'แตะ-สแกน'จ่ายบนรถตุ๊กตุ๊ก-ตั้งเป้าขยายครอบคลุม10-15%ในปี70

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)เผย ธนาคารได้ร่วมกับวีซ่าเปิดบริการรับชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Payment System) บนรถตุ๊กตุ๊กในไทยเป็นครั้งแรก รองรับระบบแตะจ่ายด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต ยกระดับระบบชำระเงินภาคการท่องเที่ยวไทย สู่ความสะดวกและปลอดภัย ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงไทยและบทบาทของวีซ่า ในการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวไทย ผ่านระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ บริการดังกล่าว เป็นการติดตั้งระบบที่รองรับการชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต และ QR บัตรเครดิต บนรถตุ๊กตุ๊ก ที่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวไทย เป็นบริการที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในเฟสแรก นำร่องติดตั้งบนรถตุ๊กตุ๊กของสหกรณ์สามล้อนครหลวงจำนวน 60-80 คัน และมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมรถตุ๊กตุ๊ก 10-15% ของจำนวนทั้งหมดในกรุงเทพฯภายในปี 2570 เพื่อรองรับการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพขับรถตุ๊กตุ๊ก ให้สามารถเข้าถึงโซลูชันการรับชำระเงินที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการรับลูกค้าชาวต่างชาติ ลดข้อจำกัดจากการใช้เงินสด ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ทันสมัยและตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังได้ออก “บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ ลายตุ๊กตุ๊ก” เพื่อมอบให้แก่ผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กในสหกรณ์สามล้อนครหลวง รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง แบบไม่ต้องสำรองจ่าย และกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ด้วยทุนประกันสูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้โดยสาร สแกนเพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครอง (จำนวน 2,500 สิทธิ์) โดยจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ด้วยทุนประกันสูงสุด 100,000 บาท เช่นเดียวกัน รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย