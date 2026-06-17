EXIM BANKออกมาตรการ'มีทรัพย์ มีทุน'หนุนสภาพคล่องSMEsวงเงิน 10,000 ล้านบาท

EXIM BANK ขานรับนโยบาย ธปท. ออกมาตรการ “มีทรัพย์ มีทุน” วงเงิน 10,000 ล้านบาท เติมทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงาน
นายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนต้นทุนด้านพลังงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการในหลายภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบหลักการ “มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง” (SMEs Secure+) ของ ธปท. ด้วยการออกมาตรการ “มีทรัพย์ มีทุน” กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้มาตรการดังกล่าว EXIM BANK พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลักประกัน โดยกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรการ “มีทรัพย์ มีทุน” ซึ่งจะช่วยเติมทุนให้ SMEs ที่มีหลักประกัน เพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการฟื้นฟูกิจการให้ธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างมั่นคง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินด้วยระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 50 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4.80% ต่อปี (Prime Rate-1.25%)
EXIM BANK เชื่อมั่นว่าการดำเนินมาตรการเชิงรุกภายใต้มาตรการ “มีทรัพย์ มีทุน” จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาระดับการจ้างงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจไทย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว