หุ้นปิดเช้าลบ 2.69 จุดเผชิญแรงขายกลุ่มพลังงาน-อิเล็กทรอนิกส์สลับโยกเข้ากลุ่ม Laggard

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,589.03 จุด ลดลง 2.69 จุด (-0.17%) มูลค่าซื้อขายราว 39,884 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าแกว่งออกข้าง เคลื่อนไหวแดนบวกและลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,596.23 จุด และจุดต่ำสุด 1,586.14 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวออกข้าง หลังจากที่หลายสัปดาห์ก่อนหน้าปรับตัวขึ้นมาตอบรับความคาดหวังสงครามในตะวันออกกลางคลี่คลายไปพอสมควร ส่งผลให้ประเด็นที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติสงครามแล้ว และช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้มีการเดินเรืออย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ ตลาดหุ้นไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากเกิดแรงขาย Sell on Fact
อีกทั้งเช้านี้มีภาพ Sector Rotation ออกจากหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า อาทิ พลังงาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่หุ้นที่ยัง Laggard เช่น ไฟแนนซ์ ค้าปลีก และอาหาร ทั้งนี้ตลาดรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยตลาดคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ย แต่จับตาถ้อยแถลงครั้งแรกของ เควิน วอร์ช ประธานเฟด ว่าจะส่งสัญญาณต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ซึ่งปัจจุบันตลาดมองโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ลดลงต่ำกว่า 60%
สำหรับแนวโน้มช่วงบ่าย คาดดัชนีแกว่งออกข้างต่อ โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1,585 จุด และแนวต้านที่ 1,595 - 1,600 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,940.42 ล้านบาท ปิดที่ 354.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,119.74 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,109.95 ล้านบาท ปิดที่ 35.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,959.26 ล้านบาท ปิดที่ 135.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,869.92 ล้านบาท ปิดที่ 205.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท