ก.ล.ต.จับมือ คปภ.-ธปท. ชวนร่วมออกแบบ "บอร์ดเกม" สร้างสื่อเรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัยสำหรับเยาวชน ผ่านกิจกรรม "MASTER PROTECT & WEALTH BOARD GAME HACKATHON 2026" เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ 10 กรกฎาคม 2569
สำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปของบอร์ดเกม ประกอบด้วยการวางแผนการเงินใน 3 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการเงินและวินัยทางการเงิน (Money Management), การสร้างและต่อยอดความมั่งคั่งผ่านการลงทุน (Wealth), และการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัย (Protection) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกวัยที่มีไอเดีย อาทิ นักเรียน นักศึกษา ครู นักการศึกษา นักสร้างสรรค์ นักพัฒนาเกม และผู้สนใจด้านการเงิน เป็นต้น มีส่วนร่วมในการออกแบบบอร์ดเกม ที่ให้ผู้เล่นได้ฝึกวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจจากสถานการณ์จำลองผ่านการเล่นเกมที่สนุก เข้าใจง่าย และนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานกำกับดูแล ผ่านกิจกรรมในรูปแบบของบอร์ดเกม จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถส่งต่อทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม เพื่อให้มีทักษะชีวิต (life skill) ด้านการบริหารจัดการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสำคัญต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีด้านการเงินในระยะยาว โดยบอร์ดเกมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นลงทุนอย่างถูกต้อง รู้จักแบ่งเงินออมไปต่อยอดลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อันนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ จะมีการนำบอร์ดเกมใช้เป็น "สื่อการเรียนรู้" ในสถานศึกษา ห้องสมุด และพื้นที่การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังวินัยด้านการเงินการลงทุนที่ดีของคนไทยตั้งแต่วัยเรียนต่อไปอีกด้วย"
ก.ล.ต. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรม "MASTER PROTECT & WEALTH BOARD GAME HACKATHON 2026" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2569 ผ่าน QR Code โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 และจัดกิจกรรม Hackathon Day ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2569 ติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ ก.ล.ต. คปภ. และ ธปท.