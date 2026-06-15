FSMARTจับมือ"ทีทีบี"เปิดฝากเงินผ่าน3ช่องทางบุญเติมทั่วไทย

"ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส" เดินหน้าขยายศักยภาพบริการทางการเงิน ล่าสุดเป็นตัวแทน “ทีทีบี” เปิดให้บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ตู้บุญเติม, ตู้เต่าบิน และเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2569
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART” ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร “บุญเติม” และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ภายใต้วิสัยทัศน์ นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก “ทีทีบี” ให้เป็นตัวแทนธนาคารในการฝากเงินสดเข้าบัญชีทีทีบี โดยสามารถใช้บริการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ตู้บุญเติม (ยกเว้นจุดให้บริการหน้า 7-Eleven) ที่มีจำนวนกว่า 120,000 ตู้, ตู้เต่าบิน (TAOBIN) จำนวนกว่า 8,000 ตู้ และเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม ที่ให้บริการกว่า 3,600 จุด ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมใกล้บ้านได้ตลอดเวลา ลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและเวลา ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
“การร่วมกับพันธมิตรทางการเงินชั้นนำอย่างทีทีบี ทำให้บริษัทขยายขีดความสามารถในการให้บริการด้านการเงินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่รองรับ 8 เป็น 9 ธนาคารหลัก โดยการเพิ่มทีทีบีเข้ามาจะช่วยต่อยอดการเงินดิจิทัลของบุญเติมอย่างสมบูรณ์ และช่วยตอกย้ำบทบาทของ “บุญเติม” ในฐานะผู้นำด้านบริการทางการเงิน ที่ไม่เพียงเพิ่มช่องทางฝากเงินให้กับผู้บริโภค แต่สะท้อนถึงบทบาทของ “บุญเติม” ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Financial Ecosystem ของประเทศ ที่ช่วยเชื่อมต่อบริการทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมา FSMART มุ่งพัฒนาเครือข่ายบริการให้เป็นมากกว่าจุดรับชำระหรือทำธุรกรรม แต่เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่สามารถรองรับบริการหลากหลายรูปแบบ และเชื่อมโยงพันธมิตรจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ายังได้รับความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมที่เข้าถึงได้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการตู้บุญเติม สามารถทดลองใช้บริการฝากเงินเข้าบัญชีทีทีบีได้ง่ายขึ้น พร้อมรับโปรโมชันส่วนลดค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2569” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว
ด้านนางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และความมั่งคั่งทางการเงิน ทีทีบี กล่าวว่า “ความร่วมมือกับบุญเติมในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของทีทีบีในการขยายช่องทางการให้บริการฝากเงินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรในการยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินให้มีความสะดวก และตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งในรูปแบบดิจิทัลและผ่านเครือข่ายจุดให้บริการ โดยเฉพาะการฝากเงินที่ลูกค้าสามารถทำได้ใกล้บ้าน ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านจุดให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศของบุญเติม ช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางและทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายและคล่องตัวมากขึ้น สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่มองหาบริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และยืดหยุ่น ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
“ทีทีบีเชื่อว่าการมีชีวิตทางการเงินที่ดี ควรเริ่มต้นจากการเข้าถึงบริการที่ง่ายและตอบโจทย์จริง ธนาคารจึงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ทางการเงินแบบไร้รอยต่อ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าควบคู่กับการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีเครือข่ายแข็งแกร่ง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มช่องทางฝากเงิน แต่เป็นการต่อยอดให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเงินที่เข้าถึงง่าย สะดวก คุ้มค่าและเป็นมากกว่าการทำธุรกรรม พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน” นางสาวกนกวรรณ กล่าว