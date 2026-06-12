ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์ค่าธรรมเนียมรายปีผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์ค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้จากทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราปัจจุบันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมในเดือนมิถุนายน 2569 มีมติเห็นชอบหลักการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมธุรกรรมที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล และสะท้อนต้นทุนในการกำกับดูแล อัตราเงินเฟ้อ โดยไม่เป็นภาระผู้ประกอบธุรกิจมากเกินควร และมีความเท่าเทียมเป็นธรรมมากขึ้น
สำหรับหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้แก่
(1) ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และกำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เท่ากับอัตราขั้นต่ำที่ 50,000 บาท
(2) ปรับวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมของผู้ค้าหน่วยลงทุนและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สะท้อนปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น
(3) ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม สะท้อนต้นทุนการกำกับดูแล ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1178 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzM0OURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: aurawan@sec.or.th gritchanut@sec.or.th และ witchulada@sec.or.th จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2569