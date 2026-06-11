กรุงไทยจับมือไทย สมายล์ บัสเชื่อมสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-นำร่อง23เส้นทาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) เปิดตัวระบบรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถเมล์ไฟฟ้าไทย สมายล์ บัส ผ่านเครื่องรูดบัตร ช่วยลดภาระค่าเดินทางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำนายความสะดวกการใช้สิทธิ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เริ่มนำร่อง 23 เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาการเชื่อมต่อระบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กับระบบรับชำระค่าโดยสารรถโดยสารไฟฟ้าในเครือไทย สมายล์ บัส เพื่อรองรับการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้โดยสารสามารถสังเกตสัญลักษณ์ “รถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บริเวณหน้ารถ และแจ้งใช้สิทธิพร้อมยื่นบัตรให้พนักงานประจำรถ เพื่อตรวจสอบและตัดสิทธิผ่านเครื่องรับบัตร ก่อนรับบัตรโดยสาร
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินมาสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ “ก้าวสู่การใช้สิทธิภาครัฐในชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ” สะท้อนบทบาทของธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบการชำระเงินของประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมความพร้อมร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด รองรับการชำระค่าโดยสารตามมาตรฐาน EMV ในอนาคต เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจากทุกธนาคารแตะชำระค่าโดยสารได้โดยตรง ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะของไทย ไปพร้อมๆกับการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัล