BCเปิด“CHIT CHAAT EXPRESS”ดอนเมือง รับดีมานด์ท่องเที่ยวโต

"บูทิค คอร์ปอเรชั่น" เดินหน้าขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) เปิดตัว “CHIT CHAAT EXPRESS” สาขาสนามบินดอนเมือง รองรับการเติบโตของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย พร้อมเปิด CHIT CHAAT Pop-up Store ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก ขยายการรับรู้ของแบรนด์อาหารอินเดียสมัยใหม่ และขยายฐานรายได้ประจำควบคู่ธุรกิจโรงแรม
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC กล่าวว่า การเปิดตัว “CHIT CHAAT EXPRESS” สาขาสนามบินดอนเมืองอย่างเป็นทางการ (บริเวณชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจ F&B ของบริษัท ต่อเนื่องจากความสำเร็จของร้านอาหารอินเดียสไตล์โมเดิร์น “CHIT CHAAT” สาขาสุขุมวิท 24 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าชาวไทย ชาวอินเดีย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สำหรับ CHIT CHAAT EXPRESS พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดอาหารอินเดียรูปแบบ Grab & Go ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ผ่านเมนูประเภทแรปและอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางในสนามบินได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารอินเดียต้นตำรับที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์
“สนามบินดอนเมืองเป็นหนึ่งในประตูสำคัญของการเดินทางระหว่างประเทศของไทย และเป็นจุดเชื่อมต่อของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปิด CHIT CHAAT EXPRESS จึงช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์ในทำเลที่มีศักยภาพสูง” นายปรับชะรันซิงห์ กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงฐานลูกค้าจากธุรกิจโรงแรม และสร้างรายได้ที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา Hospitality Ecosystem ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรม อาหาร และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และยกระดับผลตอบแทนจากการลงทุน
ขณะเดียวกัน บริษัทได้ขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่าน CHIT CHAAT Pop-up Store ชั้น 5 (หน้า Food Court) ในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2569 ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดว่าจะช่วยต่อยอดการรับรู้แบรนด์และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ BC ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตภายใต้กลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ควบคู่กับการต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ Build-Operate-Sale (BOS) และการพัฒนาธุรกิจที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Hospitality Ecosystem) มากขึ้น
บริษัทเชื่อมั่นว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Hospitality จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต