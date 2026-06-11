ธนาคารออมสินคว้า Best Retail Bank of the Year 2026 เป็นปีที่11

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมิถุนายน 2569 เผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี 2569 ว่า ธนาคารออมสิน ได้ครองตำแหน่ง ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2569 Best Retail Bank of The Year 2026 โดยเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 11 แล้ว โดยการจัดอันดับดังกล่าว วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ในกรุงเทพฯและภูมิภาค ระหว่างปี 2568-2569 รวม 7 งาน ซึ่งผลปรากฎว่า ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด เนื่องจากชื่นชอบผลิตภัณฑ์และบริการ มีโปรโมชั่นและข้อเสนอที่ดีน่าสนใจ จัดระบบให้บริการได้ดี ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในบูธเป็นอย่างดี รวมทั้ง ธนาคาร ออมสิน เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียง ได้รับความน่าเชื่อถือจึงมั่นใจในการใช้บริการ
นอกจากนี้ ยังมีธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมในแต่ละบริการแห่งปี 2569 ที่ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการในแต่ละด้าน โดย ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank), ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคล ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถและสินเชื่อจำนำทะเบียน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต ได้แก่ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต, บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันสุขภาพ ได้แก่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต, บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันวินาศภัย ได้แก่ บมจ.ทิพยประกันภัย
รวมทั้ง ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานถึงความโดดเด่นในด้านต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงิน โดยธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG) ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย เป็นแอปพลิเคชั่นทางการเงินขวัญใจผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo
**“ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต”**
สำหรับในปีนี้ธนาคารออมสินขนทัพผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์แนวคิด “ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต” หรือ Smart Social Bank for All Lives พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน Money Expo 2026 Bangkok อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 113 วัน อัตราดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 9.99% ต่อปี (เฉลี่ย 1.88% ต่อปี หรือ เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.21% ต่อปี) รวมถึงเปิดตัวสินเชื่อใหม่ล่าสุดเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เสริมสภาพคล่อง-รีไฟแนนซ์-ขยายธุรกิจ-เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย สินเชื่อ “ออมสิน SMEs Recharge” และ สินเชื่อ “ออมสินเต็มแม็กซ์” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.99% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี พร้อมรับเทรนด์พลังงานสะอาดกับ สินเชื่อ GSB Solar for Life สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือก
นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน ยังได้ร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้เรื่องการเงินในพื้นที่จัดแสดงต่างๆ เช่น Interactive Games (ออมตังค์ for All Lives) หรือท่องโลกเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มออมมูนิตี้ : Aomunity และการทดลองวางแผนการออมด้วยตนเองบนแพลตฟอร์ม Coach AOM รวมถึงผู้ใจบุญสามารถร่วมสนับสนุนภารกิจธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต ไปกับกิจกรรม “ออมสิน ออมบุญ” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นต้น