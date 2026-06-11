GUNKULคว้าโซลาร์รูฟป้อนพลังงานสีเขียว พม.หนุนเป้าNet Zero

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง เดินหน้าขับเคลื่อน Energy Transition ในทุกภาคส่วน ลงนามสัญญาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจ่ายพลังงานไตรมาส 3 พร้อมต่อยอดความร่วมมือภาครัฐสู่โครงการอื่น ๆ ในอนาคต ตอกย้ำศักยภาพในการเป็นพาร์ตเนอร์เชิงกลยุทธ์ของ GUNKUL ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร ขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero สอดรับมาตรการภาครัฐในการแก้ไขวิกฤตทางด้านพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่เสถียรภาพทางด้านพลังงานสีเขียวและโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคต
นางสาววรินทิพย์ โรซาร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและ กลยุทธ์การลงทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า GUNKUL พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนของราคาพลังงานภายใต้บริบทความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้กับอาคารที่ทำการใหม่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคม คาดการณ์สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 150 - 165 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า 10,000 – 15,000 ต้นต่อปี บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานในโครงการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับทิศทางการลงทุนตาม พรก. ที่ได้มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งได้มีการจัดสรรงบ 200,000 ล้านบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของประเทศ ตอบโจทย์กลยุทธ์การยกระดับเศรษฐกิจ 4T ที่มีพลังงานสะอาดเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ เตรียมขยายขีดความสามารถรองรับโครงการพลังงานสะอาดในระดับที่ใหญ่ขึ้น ทั้งระบบแบตเตอรี่ การเชื่อมต่อ Direct PPA และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GUNKUL ในการเป็นพันธมิตรระยะยาวของภาครัฐในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานของประเทศพร้อมผลักดัน Net Zero ให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกมิติ”
นางสาวชุติมา ดวงประชา เลขานุการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อประบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ในครั้งนี้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงานในระยะยาวและ สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยเป็นการคำนึงถึงการใช้จ่ายด้านต้นทุนทางพลังงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งในระยะต่อไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีแผนในการขยายผลโครงการในลักษณะดังกล่าวไปยังหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
ด้วยโครงสร้างธุรกิจที่ครบวงจรประกอบไปด้วย ธุรกิจพลังงานสีเขียว ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริษัทฯ มั่นใจเดินหน้าสร้างการเติบโตผ่านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอกย้ำบทบาทในการเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อน Energy Transition ของประเทศสู่ตลาดพลังงานไฟฟ้าที่มีทั้งเสถียรภาพและเป็นเสรีมากขึ้น