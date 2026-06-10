mai FORUM 2026: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10
‘Discovering The Golden Opportunities เฟ้นหาโอกาสทองพลิกมุมมองการลงทุน’
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จับมือกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริม การพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดงาน maiFORUM 2026 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Discovering The Golden Opportunities เฟ้นหาโอกาสทอง พลิกมุมมองการลงทุน’ เพื่อเปิดเวทีให้นักลงทุนได้ค้นหาโอกาสใหม่ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอน
ภายใต้สถานการณ์ที่ธุรกิจและนักลงทุนต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจโลก ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค งาน maiFORUM 2026 จึงมุ่งเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ การลงทุน และการค้นหา “โอกาสใหม่” จากบริษัท จดทะเบียนในตลาด mai ที่ยังคงมีศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายในงาน นักลงทุนจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งถือเป็นเวทีกลางสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ได้พบปะและนำเสนอข้อมูลธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพและโอกาสการเติบโตของแต่ละบริษัทได้ครบ จบภายในงานเดียว
นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาและเสวนาจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนมืออาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิในตลาดทุน ที่จะร่วมแบ่งปันมุมมองการลงทุน เทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต รวมถึงกลยุทธ์การรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ผ่านหลากหลาย Session ตลอดทั้งวัน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
• การออกบูธของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai รวมถึงบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบปะผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
• เวทีสัมมนาและเสวนาเจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจ การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
• กิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียน
• การอัปเดตเทรนด์ธุรกิจใหม่และโอกาสการเติบโตของบริษัทในตลาด mai
mai FORUM 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของตลาดทุนไทย ที่รวบรวมทั้งข้อมูลธุรกิจ โอกาสการลงทุน และแรงบันดาลใจไว้ในงานเดียว เพื่อให้นักลงทุนสามารถ “พลิกมุมมอง” และค้นพบโอกาสทองของการลงทุนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน สำหรับงาน “mai FORUM 2026 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10” จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่