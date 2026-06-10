บล.เอเซีย พลัส ชี้หุ้นโลกเผชิญ Panic ระยะสั้น เม็ดเงินทิ้งหุ้นเทคฯ โยกซบหุ้น Value

บล.เอเซีย พลัส ประเมินทิศทางตลาดการลงทุนว่า ตลาดหุ้นโลกกลับมาเผชิญความผันผวนและเกิดภาวะตื่นตระหนก (Panic) ระยะสั้นอีกครั้ง จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ แม้ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบ BRENT จะร่วงหลุด 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากการตกลงลดการโจมตีระหว่างอิหร่านและอิสราเอล แต่ล่าสุดราคาน้ำมันได้ดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ 92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์และโดรนของกองทัพสหรัฐฯ ตกในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งนำไปสู่การเตรียมตอบโต้กลับ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากนโยบายการเงินโลกที่มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น โดยมีสัญญาณจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงตลาดยังต้องรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ ซึ่งยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 2%
SMCI ระดมทุนมหาศาลกดดันหุ้นเทคฯ - ฟุตบอลโลก 2026 เตรียมเปิดฉาก สำหรับความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก หลังจากบริษัท SUPER MICRO COMPUTER (SMCI US) ประกาศแผนระดมทุนครั้งใหญ่ด้วยเม็ดเงินมหาศาลรวมกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปจัดซื้อชิ้นส่วนรองรับคำสั่งซื้อ (Backlog) การสร้าง AI Server และ Data Center ที่พุ่งสูงถึง 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ฟ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้น SMCI ดิ่งลงกว่า 9% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด (After-hours) เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อปัญหา Dilution Effect และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงลิ่ว ขณะเดียวกัน มหกรรมฟุตบอลโลก FIFA WORLD CUP 2026 ซึ่งมีสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วม กำลังจะเปิดศึกนัดแรกในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้ ซึ่งฝ่ายวิจัยประเมินว่าจะเป็นปัจจัยบวก (Sentiment) หนุนหุ้นกลุ่มเครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว และอุปกรณ์กีฬาให้คึกคักขึ้น
ส่งออกจีนโตแรงรับดีมานด์ AI - หนุนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในด้านเศรษฐกิจภูมิภาคและในประเทศ ตัวเลขการส่งออกของจีนประจำเดือน พ.ค. 69 ทำผลงานเติบโตทะลุเป้าหมายถึง +19.4% YoY ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนหลักจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI จากทั่วโลก กระแสนี้ได้ดันให้การส่งออกของประเทศฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียเติบโตยกแผง นำโดยเกาหลีใต้ (+53.2% YoY) และไต้หวัน (+51.7% YoY) ฝ่ายวิจัยประเมินว่า การส่งออกของไทยในเดือน พ.ค. จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกตามไปด้วย หลังจากที่ในเดือน เม.ย. สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทยขยายตัวเด่นถึง +64.6% YoY โมเมนตัมนี้จะส่งผลดีต่อเนื่องมายังกลุ่มหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ของไทย แนะนำจับตาหุ้น DELTA, HANA และ KCE
กลยุทธ์การลงทุน: "Rotate 3 to 3" หลบหุ้นร้อน หาหุ้นนิ่ง ท่ามกลางความเสี่ยงที่เข้ามารบกวนตลาดหุ้นพร้อมๆ กัน ทั้งสงครามตะวันออกกลาง, เงินเฟ้อสหรัฐฯ, ดอกเบี้ย ECB, ดีล IPO ของ SPACE X และการระดมทุนของหุ้นเทคฯ บล.เอเซีย พลัส แนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ "Rotate 3 to 3 - หลบหุ้นร้อน หาหุ้นนิ่ง" เพื่อปรับพอร์ตจากกลุ่มที่อ่อนไหวต่อ Bond Yield ไปสู่กลุ่มที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนี้:
1. ย้ายจาก High Growth สู่ High Yield: เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยสูง หรือมีปันผลรองรับ ได้แก่ KTB, BBL, KBANK, BLA
2. ย้ายจาก Commodity สู่ Reopening Play: ลดน้ำหนักหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ เพิ่มน้ำหนักหุ้นรับประโยชน์จากการบริโภคและท่องเที่ยว ได้แก่ CENTEL, CPN, ERW
3. ย้ายจาก Net Debt สู่ Net Cash (Balance Sheet แข็งแรง): เลือกหุ้นที่กระแสเงินสดดี และทนทานต่อภาวะดอกเบี้ยสูง ได้แก่ ITC, BH, BCH, AOT
โดยมีหุ้นเด่น (Prime Picks) ประจำวันคือ BLA, CENTEL และ BH