หุ้นกังวล ตอ.กลางกลับมาตึงเครียด-ระวังแรงขายหุ้นชิ้นส่วนฯกดดัน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวลง ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมี Sentiment กดดันจากแรงขายหุ้นที่อิงกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังมีแรงขายออกมา โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นที่อาจจะได้รับแรงกดดัน และเป็นปัจจัยกดดันดัชนีในวันนี้ได้
ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็กลับมาตึงเครียดเพิ่มขึ้นหลังอิหร่านมีการยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐฯตก และมีการตอบโต้กัน ทำให้การเจรจาสันติภาพอาจจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น และทำให้ตลาดกลับมากังวลอีกครั้ง และคืนนี้ยังรอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ
โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,565 จุด