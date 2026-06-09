ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.83-รับแรงหนุนในด้านแข็งค่าสอดคล้องทิศทางสกุลเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.83 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยแม้เงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบในช่วง 32.79-32.89 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่มีแรงหนุนในด้านแข็งค่าเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับทิศทางแข็งค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย โดยเฉพาะเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับแรงหนุนหลังจากธนาคารกลางอินโดนีเซียสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนอกรอบการประชุมตามวาระปกติ เพื่อพยุงค่าเงิน นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังเผชิญแรงขาย หลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการที่อิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะยุติการโจมตีตอบโต้กันชั่วคราว ประกอบกับตลาดยังคงรอติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะรายงานออกมาในช่วงกลางสัปดาห์
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 579 ล้านบาท และ 1,404 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.75-32.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI เดือนพ.ค. ของจีน และข้อมูลเงินเฟ้อ CPI เดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ