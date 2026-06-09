ตลาดทุนแท็กทีมพบ รมว.คลัง 11 มิ.ย.เคาะ TISA ปลดล็อกสิทธิประโยชน์พลิกฟื้นหุ้นไทย

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ตลท.พร้อมด้วยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน จะเข้าพบกับ รมว.คลังเพื่อหารือมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน โดยเฉพาะโครงการ TISA (Thailand Individual Savings Account) ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าสินทรัพย์ใดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในโครงการดังกล่าว รวมทั้งวงเงินลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณามาตรการคลังที่เข้ามาช่วยสนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหน คาดว่าเร็วๆ นี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น
สำหรับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก แต่ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาค เนื่องจากโครงสร้างตลาดหุ้นไทยไม่ได้พึ่งพาหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว เหมือนในบางประเทศ แต่ไทยมีการกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม ทั้งพลังงาน การท่องเที่ยว และ Healthcare
"ผมมองว่าข้อหนึ่งที่เราได้เปรียบ คือเรามี Diversification ไม่พึ่งพาหุ้นใดหุ้นหนึ่ง แม้ว่ามี DELTA ที่มีสัดส่วนในตลาดสูงหน่อย แต่หากเทียบตลาดอื่น เรามีหุ้นใหญ่ในอุตสาหกรรมหลากหลายให้ลงทุนได้ ดังนั้นผลกระทบโดยรวมจะน้อย ไม่ได้พึ่งพาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอย่างเดียว"นายอัสสเดช กล่าว
ผู้จัดการ ตลท.กล่าวว่า ประเด็นสภาพคล่องที่อาจถูกดึงกลับไปยังสหรัฐฯ มองว่าเป็นการหมุนเวียนเงินลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนเตรียมโยกเงินเพื่อรอจองซื้อหุ้น IPO ขนาดใหญ่ในตลาดสหรัฐฯ เช่น SpaceX ที่มีแผนระดมทุนมูลค่าสูงมาก แต่จากการเดินสายพบนักลงทุนต่างชาติ พบว่ายังคงเชื่อมั่นในพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากราคาพลังงานและสถานการณ์สงคราม รวมทั้งความคาดหวังว่ารัฐบาลที่มีความมั่นคงในระยะยาว จะมีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสื่อสารกับนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการคุยกับกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่จะนำไปสื่อสาร นอกจากนี้ในเดือน ส.ค.69 ตลาดหลักทรัพย์จะจัดงาน "Thailand Focus" รวมทั้งการประชุม IMF World Bank 2026 ในเดือนต.ค. ก็เป็นจังหวะที่ดีในการดึงนักลงทุนเข้ามา