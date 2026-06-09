หุ้นปิดพุ่ง 22.46 จุด แรงหนุนหุ้นเทคโลกฟื้น DELTA เทรดคึกคักนำวิ่ง จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,584.14 จุด เพิ่มขึ้น 22.46 จุด (+1.44%) มูลค่าซื้อขาย 70,506.73 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีฟื้นตัวแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,587.42 จุด และจุดต่ำสุด 1,570.48 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 188 หลักทรัพย์ ลดลง 253 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 216 หลักทรัพย์
นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนหลักจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวสอดคล้องหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐและภูมิภาค หลังเมื่อวานเกิด Panic Sell
ทั้งนี้ มองว่าระยะถัดไปในเดือนนี้เป็นการเปลี่ยนกลุ่มการลงทุน (Sector Rotation) แนะติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง และกระแส AI
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ตลาดแกว่งออกข้าง ค่อนข้างระมัดระวังก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยช่วงไตรมาส 4/69 เพราะคาดว่า CPI จะเร่งตัวขึ้น 4.2% ในเดือนพ.ค.
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ประเด็นที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย และนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนเวียดนาม สร้าง Sentiment บวกระยะสั้น อย่างไรก็ตามระยะกลาง - ยาว ยังต้องติดตามผลของการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อไป โดยให้กรอบแนวรับ 1,560 จุด และแนวต้าน 1,600 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 10,554.94 ล้านบาท ปิดที่ 364.00 บาท เพิ่มขึ้น 26.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,989.53 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,388.08 ล้านบาท ปิดที่ 63.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,711.61 ล้านบาท ปิดที่ 137.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,337.29 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง