ทรูมันนี่-KBZ Bank-KBZPayจับมือขยายเครือข่ายบริการโอนเงินไทย-เมียนมา

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์และผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนึกกำลัง KBZ Bank ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดในเมียนมา และ KBZPay โมไบล์วอลเล็ตภายใต้ KBZ Bank เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ช่วยให้แรงงานเมียนมาในประเทศไทยสามารถใช้แอปทรูมันนี่โอนเงินไปยังแอป KBZPay ของธนาคาร KBZ Bank ที่เมียนมา เพื่อไปดูแลครอบครัวและคนใกล้ชิดได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยผู้รับสามารถรับเงินได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การส่งเงินข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจยิ่งขึ้นสำหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับ
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการทางการเงินดิจิทัลของแอปทรูมันนี่ในประเทศไทยเข้ากับ KBZPay ซึ่งเป็นแอปโมไบล์วอลเล็ตที่ได้รับความนิยมภายใต้ KBZ Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดในเมียนมา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการทางการเงินข้ามพรมแดน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการทำให้การชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนแรงงานชาวเมียนมาที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ให้สามารถส่งเงินกลับไปดูแลครอบครัวและคนใกล้ชิดในเมียนมาได้อย่างราบรื่น
นาย อู ซอ ลิน ออง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เคบีแซด กล่าวว่า “KBZ Bank รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับทรูมันนี่ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการดิจิทัลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ KBZ Bank ในการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของชาวเมียนมา โดยเฉพาะชาวเมียนมาที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการส่งเงินกลับไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิด ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ต, KBZPay และบัญชีธนาคาร KBZ Bank ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมช่วยขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินดิจิทัลของภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น