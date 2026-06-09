ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัว "wiset" (วิเศษ) แอปพลิเคชันใหม่สำหรับผู้ลงทุนไทย ภายใต้แนวคิด"ให้ทุกการลงทุนของคุณเป็นเรื่องวิเศษ" ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านการลงทุนได้ง่ายในแอปเดียว
• wiset นำเสนอฟิเจอร์สำคัญครั้งแรกของไทย ที่แสดงภาพรวมพอร์ตหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และกองทุนลดหย่อนภาษี ไว้ในที่เดียว
ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการติดตามข้อมูลและใช้บริการด้านการลงทุนผ่านหลายแพลตฟอร์ม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนา "wiset"(วิเศษ) แอปพลิเคชันนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่รวมทุกข้อมูลและบริการสำคัญสำหรับผู้ลงทุนไทยไว้ในที่เดียวเป็นครั้งแรก เพื่อทลายข้อจำกัด ยกระดับความสะดวก และเชื่อมต่อการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด ‘ให้ทุกการลงทุนของคุณเป็นเรื่องวิเศษ’
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET. กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ความท้าทายคือข้อมูลเหล่านั้นกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการเห็นภาพรวมการลงทุนที่แท้จริง แอปพลิเคชัน wiset จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น Solution ที่เชื่อมทุกสิ่งสำคัญเข้าด้วยกัน ทั้งข้อมูลพอร์ตการลงทุน บริการ ข้อมูลและความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นและทันท่วงทีในทุกช่วงเวลา สอดรับกับวิสัยทัศน์ ‘The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities’ ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมการลงทุนอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Infrastructure) พร้อมยกระดับคุณภาพบริการที่มั่นใจได้ (Trusted Marketplace) ช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้ลงทุนทุกกลุ่ม (Empowering Market Participants) ตามพันธกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ฟีเจอร์สำคัญของ wiset ที่จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนของผู้ใช้งาน คือ ครั้งแรกของไทยกับบริการ My Wealth หรือ One-Stop Portfolio Consolidation ที่รวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และกองทุนลดหย่อนภาษี จากทุกช่องทางมาแสดงผลรวมกันบนหน้าจอเดียวอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง อีกทั้ง ยังสามารถจัดการธุรกรรมผู้ถือหุ้นครบวงจรด้วย TSD e-Service ที่เชื่อมต่อระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ทำให้สามารถตรวจสอบการถือหุ้น ขอเอกสารเครดิตภาษีเงินปันผล และรับการแจ้งเตือนเงินปันผลเข้าบัญชีได้ทันทีผ่านแอปเดียว นอกจากนี้ wiset ยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลและองค์ความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยให้ผู้ลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้แบบ real-time ทั้งข่าวสาร ข้อมูลสถิติ และการแจ้งเตือนสำคัญ พร้อมเข้าถึงคอนเทนต์คุณภาพ อาทิ วิดีโอไลฟ์สด Earnings Call และ SET e-Learning ที่คัดสรรมาให้เฉพาะบุคคลตามความสนใจ
wiset พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งบนระบบ Apple App Store และ Google Play Store หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/wisetapp หรือ SET Contact Center โทร. 0 2009 9999 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมนำ wiset ไปร่วมออกบูธในงาน SET in the City 2026 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานฟีเจอร์สำคัญ และกิจกรรมพิเศษจากแอปอย่างใกล้ชิด