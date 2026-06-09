"โนว่า เฮลธ์ "และ " พรีเมียร์ อินโนว่า " ลง MOU พัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

“ โนว่า เฮลธ์ล “ บริษัทในเครือ ที.แมน ฟาร์มาซูติคอลร่วมกับ “พรีเมียร์ อินโนว่า “ จัดงานพิธีประกาศความร่วมมือด้านวิจัย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพไทยและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอนาคต
บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด และ บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและสุขภาวะ โดยผสานองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม งานวิจัย และนาโนเทคโนโลยี เพื่อยกระดับวัตถุดิบธรรมชาติจากไทยสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสำหรับตลาด Health & Wellness ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TMAN ดำเนินธุรกิจด้านเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในระยะยาวTMAN มองว่าอนาคตของอุตสาหกรรมสุขภาพจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างงานวิจัย เทคโนโลยี และความร่วมมือเชิงระบบ จึงได้นำ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน Health Innovation Ecosystem ของกลุ่มบริษัท และพร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับความร่วมมือระหว่าง โนว่า เฮลธ์ และ พรีเมียร์ อินโนว่า ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ TMAN ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม Health & Wellness ไทย พร้อมสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและผลักดันนวัตกรรมสุขภาพของไทยสู่ระดับสากล
นายธนัท พลอยดนัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด กล่าวว่า “โนว่า เฮลธ์ ทำหน้าที่เป็น Innovation Arm ของ TMAN ในการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้นวัตกรรมสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ความร่วมมือกับ พรีเมียร์ อินโนว่า ในครั้งนี้ จะเป็นการผสานศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีนาโน และการพัฒนาวัตถุดิบเชิงนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านสุขภาพแห่งอนาคต โดยจะเริ่มจากการต่อยอดเทคโนโลยี Polar ECG สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ๆ ซึ่ง Polar Reset Spray ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้”
นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กล่าวว่าขอขอบคุณ TMAN และบริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ที่มาร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรให้ความสนใจและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “การสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยมองว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีเพียงพนักงาน คู่ค้า หรือลูกค้า แต่รวมถึงผู้ร่วมพัฒนา ประชาชน และสังคมโดยรวม เป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
เราต้องการเป็นผู้นำ แต่ไม่ได้มุ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด มียอดขายมากที่สุด หรือมีกำไรมากที่สุด แม้ปัจจัยทางการเงินจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ แต่สิ่งที่เราต้องการเป็นผู้นำ คือ การส่งมอบความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างการพัฒนาสังคม เราไม่ได้เป็นเพียงผู้บริจาคเงิน แต่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสร้างระบบการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยหลักการสำคัญที่เรายึดถือคือ “ความร่วมมือ” เพราะทรัพยากรของเราเองมีจำกัด ขณะที่ปัญหาสังคมและความท้าทายด้านความยั่งยืนเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ใครคนเดียวจะทำได้ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงทุนทรัพย์ ทุนมนุษย์ องค์ความรู้ และระบบการจัดการ เพื่อร่วมกันสร้างทางออกและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือกัน การจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถขยายผลต่อไปได้ในอนาคต
บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และความรู้พื้นฐานเรื่องสารสำคัญ พืชพรรณต่างๆ ในประเทศไทย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สำคัญของพวกเราทุกคน
ดร. ธีรพงศ์ ยะทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด กล่าวว่า “พรีเมียร์ อินโนว่า มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและวัตถุดิบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่งสารสำคัญ (Delivery Systems) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคงตัว และมูลค่าของสารสกัดจากธรรมชาติ เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างงานวิจัย เทคโนโลยี และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันนวัตกรรมสุขภาพของไทยสู่ระดับสากล”
บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และ บริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการบ่มเพาะภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Innovation Hub) โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและผลิตวัตถุดิบนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม และ Wellness ผ่านเทคโนโลยีนาโนและระบบนำส่งสารสำคัญจากธรรมชาติ
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ พรีเมียร์ อินโนว่า จะทำหน้าที่เป็น Technology & Ingredient Provider และ Innovation Hub ในการพัฒนาเทคโนโลยี วัตถุดิบจากต้นน้ำ และนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะที่ โนว่า เฮลธ์ จะทำหน้าที่เชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในตัวอย่างความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้ว คือการนำ Polar ECG ซึ่งเป็น Eco-friendly Antimicrobial และ Triple Action Odor Control Technology Platform ที่ทาง บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด พัฒนาร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Polar Reset Spray ที่จะจัดจำหน่ายภายใต้ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี Polar ECG ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและคุณภาพสภาพแวดล้อม โดยมีประสิทธิภาพทั้งในการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการทำงานที่ตอบโจทย์การดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งสององค์กรเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างระบบนิเวศของสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีที่เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี ธุรกิจ และความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรและวัตถุดิบของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม Health & Wellness ของภูมิภาคในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมของทั้งสองบริษัท
ในอนาคต ทั้งสององค์กรมีแผนขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้าน Health & Wellness โดยเฉพาะ Nano-encapsulation, Bioactive Delivery Systems และ Functional Ingredients จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย รวมถึงการต่อยอด AquaSense Technology ในฐานะ Neuro-Wellness Innovation Platform ที่พัฒนาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การรับกลิ่น นาโนเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเชิงประสาทสัมผัส เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์สุขภาพรูปแบบใหม่ พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม Health & Wellness ของประเทศไทย