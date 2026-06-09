KBANK มองภาพศก.ยังท้าทาย-แนวโน้มสินเชื่อทรงตัว-เดินหน้ากรีนโลน100%ในปี 2050

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK) กล่าวว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้เศรษฐกิจยังมีความท้าทายจากปัจจัยต่างๆต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ หรือสงครามการค้า ซึ่งน่าจะเห็นผลชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะทำให้ทั้งในส่วนของธนาคารและลูกค้ายังมีความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สินเชื่อรวมของธนาคารในปีนึ้น่าจะทรงตัว จากเป้าหมายสินเชื่อที่ตั้งไว้ 0-2% โดยธนาคารมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประมาณ 10% ซึ่งธนาคารได้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้การช่วยเหลือในองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการหาตลาดใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งจุดนี้ก็ถือเป็นโจทย์ของประเทศเช่นกัน
สำหรับการเข้ามาของธุรกิจธนาคารไร้สาขา(Visual Bank)นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินได้โดยการใช้ข้อมูลทางเลือกที่ธนาคารยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอมาใช้ ซึ่งในกลุ่มนี้ เป็น Room ที่ KBANK ไม่ได้เล่น ส่วนธุรกิจ BUY NOW PAY LATER ที่ดำเนินการโดยบริษัทอาโตมี่ (ประเทศไทย)นั้น ยังคงเพิ่งเริ่มทำมีพอร์ตเพียงเล็กน้อย และยึดการปล่อยสินเขื่อความระมัดระวังเป็นหลัก
"สินเชื่อธนาคารปีนี้ยังคงมีความระมัดระวังจากปัจจัยความไม่แน่นอนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของสินเชื่อจึงค่อนข้างยาก ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ เอสเอ็มอี รายย่อย ทั้งธนาคารและลูกค้าต่างก็ระมัดระวัง ดังนั้น ธนาคารก็จะต้องมีการบริหารจัดการในการดำเนินงาน บริหารต้นทุนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งพยายามรักษาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE)ให้อยู่ในระดับเดิม(8.62% ณ สิ้นไตรมาส1ปี69)ให้มากที่สุดท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทายในปีนี้"
**เดินหน้ากรีนโลน100%ในปี 2050**
ส่วนพอร์ตสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนนั้น ธนาคารยังคงเป้าหมายยอดคงค้างที่ 500,000 ล้านบาทในปี 2573 โดยธนาคารได้พยายามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารได้จัดงานสัมมนา EARTH JUMP 2026 A BRIDGE TO MPOWER ACTIONS ว่า ที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำเนินการต่อเนื่องในการไปสู่จุดหมายการมีพอร์ตสินเชื่อเป็นกรีนโลน 100%ในปี 2593 ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับการเป็น NET ZERO ของประเทศ
"ประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำ คือ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ "โบนัส" หรือ "แต้มบวก" แต่มัน คือ การสร้าง "ใบอนุญาตในการทำธุรกิจ" เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกอนาคต การปรับตัวนี้ต้องทำทั้งในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และในระยะยาวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจสามารถอยู่ในเกมได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น สิ่งที่อยากจะเชิญชวนคือ ในวันนี้เราต้องเริ่มทำ ไม่ต้องใหญ่โต แต่เริ่มคิดก่อนว่าในธุรกิจของเรามีอะไรที่เป็นเรื่องสูญเปล่าหรือไม่ มีขั้นตอนไหนสูญเปล่าหรือไม่ เริ่มจากตรงนี้แล้วมาการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงาน แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร ให้กับธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องรออีกต่อไป"
ทั้งนี้ จากแนวคิดในการสัมมนาครั้งนี้คือ A BRIDGE TO MPOWER ACTIONS ธนาคารกสิกรไทยที่วางบทบาทเป็นหนึ่งใน สะพานสู่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ขอนำเสนอ "4 สะพาน" ที่ต้องข้ามผ่านเพื่อความสำเร็จ ประกอบด้วย
1.สะพานแห่งทัศนคติ : การเปลี่ยนจากการทำเพื่ออยู่รอดระยะสั้น เป็นการทำเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตที่ยั่งยืน
2.สะพานแห่งกฎระเบียบ ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆคือโอกาสสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะในตลาด
3.สะพานแห่งห่วงโซ่อุปทาน : เรื่องของ Green ไม่ใช่เป็นหน้าที่ขององค์กรใหญ่เท่านั้น แต่ต้องทำร่วมกันทั้ง Supply Chain เพราะหากคู่ค้าไม่รอด องค์กรใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน
และ4.สะพานแห่งการปฏิบัติ : เปลี่ยนจากเพียงแค่มีวิสัยทัศน์ หรือ คำมั่นสัญญา ไปสู่การลงมือทำจริง โดยธนาคารกสิกรไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และ ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
"เราไม่สามารถเลือกได้ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่สิ่งเดียวที่เราเลือกได้ คือจะตอบสนองต่อวิกฤตนั้นอย่างไร จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างสะพานแห่งความยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มั่นคงในอนาคต ภายใต้แนวคิดหลักของงาน คือ A BRIDGE TO MPOWER ACTIONS"