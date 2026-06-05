Merkle Capital เปิดตัวกลยุทธ์จัดการเงินทุน M-INJ ลงทุนใน Injective

Merkle Capital เตรียมเปิดกลยุทธ์จัดการเงินทุน Injective (M-INJ) ลงทุนในโทเคนดิจิทัลชั้นนำ Injective โดดเด่นด้าน Tokenization และ Real World Assets RWA สัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยรอบปีไม่ต่ำกว่า 80% รูปแบบสะสมมูลค่า ไม่มีกำหนดอายุ เปิดให้ลงทุน 4 มิ.ย. นี้
บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จํากัด เตรียมเปิดกลยุทธ์จัดการเงินทุน Injective (M-INJ) มีนโยบายลงทุนโทเคนดิจิทัลชั้นนำอย่าง Injective โดดเด่นด้าน Tokenization และ Real World Assets (RWA) ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขยายตัวของตลาด Tokenization จากฝั่งสถาบันการเงินดั่งเดิม (Traditional finance) ผสานกับกลไก INJ 3.0 ที่ช่วยลดอุปทานของเหรียญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
โดยกลยุทธ์ M-INJ จะเน้นลงทุนใน Injective (INJ) และ Stablecoin (USDC) โดยมีสัดส่วนการถือครองปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสภาวะตลาด มีสัดส่วนการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเฉลี่ยรอบปีไม่ตํ่ากว่า 80% ของมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง ตามดุลยพินิจและสภาวการณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนของกลยุทธ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
กลยุทธ์ดังกล่าวบริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นการลงทุนแบบสะสมมูลค่า ไม่มีกำหนดอายุ มูลค่าขั้นต่ำในการเพิ่มทุน 500,000 บาท ครั้งถัดไป 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนสามารถเพิ่ม / ลดทุน ทุกวันและเวลาทำการของบริษัทซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทุนในวันที่ 4 มิถุนายน 2569
กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับสูง สามารถยอมรับได้และไม่มีข้อกังวลหากเงินต้นมีการปรับตัวลดลงมากกว่า 50% ซึ่งการปรับตัวลดลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือผู้ลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล