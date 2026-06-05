KH Academy คิกออฟโครงการ “KH Camp for Next C-Suite 2026”

สถาบัน KH Academy เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ล่าสุดเปิดฉากโครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภาคฤดูร้อน KH Camp for Next C-Suite 2026 เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นิสิตนักศึกษาผ่านการฝึกงานกับพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำยุคใหม่บนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ “ESG”
โครงการ KH Camp for Next C-Suite จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งสถาบัน KH Academy ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่มีศักยภาพโดดเด่นจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จำนวน 21 คน เข้าฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรซึ่งเป็นกลุ่มกิจการชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด, บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด, บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
งานนี้ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ KH Academy Ratchathewi Campus โดยมีบูรพา สงวนวงศ์ Founder สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษา
“โครงการ KH Camp for Next C-Suite ถือเป็นโครงการเรือธงของ KH Academy ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้นำองค์กรให้แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งด้านการทำงาน มุมมอง และวิสัยทัศน์ จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคนใช้โอกาสที่ได้รับในช่วงฝึกงานตลอด 2 เดือนนี้ เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ในองค์กรให้เต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพครับ” บูรพากล่าว
ในงานยังได้รับเกียรติจาก นริตา อดุลย์แก้วผลึก กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารส่วนกลาง / เลขานุการบริษัท บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านสรรหา-บริหารทรัพยากรบุคลากรชั้นนำระดับประเทศ มาร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่นิสิตนักศึกษา
สำหรับโครงการ KH Camp for Next C-Suite 2026 มีกำหนดระยะเวลาในการปฐมนิเทศและฝึกงานประมาณ 10 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-31 ก.ค. 69 เริ่มต้นด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ ปูพื้นฐานองค์ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าฝึกงานในระดับผู้นำองค์กร เป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค. 69 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค แนวทาง การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามการทำงานจริง อาทิ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR ที่ส่งทีมวิทยากรมากประสบการณ์ นำโดยนิรันดร์ ศรีเชียงสา AVP - Outsourcing Recruitment Services และคุณพงศธร จิวากานนท์ Recruitment Manager มาเทรนนิ่งตั้งแต่ทริกการทำเรซูเม่ให้เข้าตา HR ไปจนถึงเทคนิคพิชิตการสัมภาษณ์งานที่มีการเวิร์กชอปจำลองสถานการณ์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เปิดประสบการณ์การสัมภาษณ์งานจริง พร้อมเติมเต็มความรู้ด้านกฎหมายแรงงานไทยขั้นพื้นฐาน โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง "สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐาน" ที่ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างจำเป็นต้องรู้เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย อาทิ เรื่องของสัญญาจ้างและทดลองงาน ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดและวันลาตามกฎหมาย ค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา การสิ้นสุดสัญญาจ้างและค่าชดเชย เป็นต้น ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่จิรวัฒน์ นาคหัสดี HRBP Manager รวมถึงเสริมสร้างแนวคิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทัศนคติสู่ความสำเร็จ (Growth Mindset) เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณพิมพ์พร ผลปราชญ์ VP - HR Shared Services และคุณจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ Senior HR Client Services Manager
นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษายังได้อัปสกิลเสริมความรู้ด้าน ESG (Environment, Social, and Governance) หรือแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ คุณสุกิจ กิตติบุญญานนท์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ กิติศักดิ์ สุวรรณนภาศรี เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืน ก่อนเจาะลึกมุมมองทางธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG กับ ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ประจำโครงการปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมปฐมนิเทศด้วยการเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบสากล โดย Mr. Adriano Quieti, Program Director of English Studies วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การทำสไลด์พรีเซนเทชั่น การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ ตลอดจนการรับประทานอาหารแบบสากล ซึ่งสถาบัน KH Academy เปิดห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย จัดเวิร์กชอปให้นิสิตนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการจัด Group Presentations ที่เป็นการฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานแบบเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคลาสสำคัญที่จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เมื่อเข้าสู่สังคมการทำงานในองค์กรและการดำเนินธุรกิจ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ทั้ง 21 คนจะแยกย้ายกันไปฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรที่เป็นกลุ่มกิจการชั้นนำของประเทศไทย 9 แห่ง ก่อนที่จะบินลัดฟ้าไปเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานด้านการค้าการลงทุนของภาคเอกชนไทยที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 69
ทั้งนี้ สถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB