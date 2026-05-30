CREDITเผย'สินเชื่อSMEกล้าช่วย'กระแสตอบรับดี-เดินหน้าต่อยอดเปิดตัวโฆษณาใหม่

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT)เผยผลการดำเนินงานสินเชื่อกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีในไตรมาส 1 ปี 2569 เติบโตโดดเด่นสวนทางภาวะตลาดโดยรวม โดยพอร์ตสินเชื่อกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีของธนาคารมีมูลค่ามากกว่า 128,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 (YoY) ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ยังท้าทาย และภาพรวมสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องราว -4% (YoY) พร้อมต่อยอดกระแสตอบรับที่ดีของ “สินเชื่อ SME กล้าช่วย” ผ่านการเปิดตัววิดีโอโฆษณาชุดใหม่ล่าสุด เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
นายนาธัส กฤตวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายหลังการเปิดตัวแคมเปญ ‘สินเชื่อ SME กล้าช่วย’นั้น ธนาคารได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อประคับประคองธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของธนาคารสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พอร์ตสินเชื่อในกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีของธนาคารเติบโตถึง 15.7% (YoY) ซึ่งถือเป็นการเติบโตสวนทางกับภาพรวมสินเชื่อเอสเอ็มอีของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องประมาณ -4% (YoY) ตามรายงานสรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2569 ของธนาคารแห่งประเทศไทย อันเป็นผลจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
"การเติบโตดังกล่าวตอกย้ำบทบาทของธนาคารไทยเครดิตในการเป็นสถาบันการเงินที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ธุรกิจต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ธนาคารจึงต้องการส่งต่อพลังและความมุ่งมั่นดังกล่าวผ่านวิดีโอโฆษณาชุดใหม่ เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการเป็นสถาบันการเงินที่พร้อม ‘STANDBY’ อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกวิกฤตโดยวิดีโอโฆษณาสินเชื่อ SME กล้าช่วย สามารถรับชมได้แล้วผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube: Thai Credit Bank SME กล้าให้ "นายนาธัส กล่าว
อนึ่ง สินเชื่อ SME กล้าช่วย เป็นสินเชื่อธุรกิจแบบใช้อสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร โรงงาน โกดังสินค้า ที่อยู่อาศัย ห้องชุด เป็นหลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (สำหรับวงเงินสินเชื่อแบบมีระยะเวลา) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี มีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่นในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ตามกรอบหลักการ ‘มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง’ (SMEs Secure+) ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เป็นการชั่วคราว โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันควบคู่กันกับกระแสเงินสดของลูกหนี้ได้