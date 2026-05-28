HANNปี 69 ทุ่มงบ 215 ล.ขยายโรงพยาบาลมุกดาหาร-ยโส

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ทุ่มงบ 215 ล้านบาท ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นที่ จังหวัดยโสธรเพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้แก่ลูกค้าเงินสด และลูกค้าประกัน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งใช้งบ 150 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารใหม่ที่ติดกับอาคารโรงพยาบาลเดิมด้วยงบลงทุนรวม 150 ล้านบาทโดยมีแผนรื้อถอนอาคาร สำนักงานที่หมดอายุการใช้งานออกและดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพ เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงยิ่งขึ้น
นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN เปิดเผยว่า HANN เปิดเผยว่าช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา HANN ดำเนินกลยุทธ์อย่างรอบคอบในทุกด้านโดยมุ่งเน้น การบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันได้ทุ่มงบลงทุนรวมกว่า 215 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานพยาบาลทั้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ บริษัทฯกำลังก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นที่ จังหวัดยโสธรเพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้แก่ลูกค้าเงินสด และลูกค้าประกัน HANN ประสบความสำเร็จในการรักษาระดับการใช้บริการที่มีเสถียรภาพพร้อมเสริมทัพ ทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรการแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
สำหรับครึ่งปีหลังของปี 2569 บริษัทฯมุ่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานพยาบาล ให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายความสามารถในการรองรับผู้ป่วยและสร้างรายได้ ที่เติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศลาว ซึ่งถือเป็นกลุ่มตลาดที่มีการเติบโตสูงโดยอาศัยศักยภาพของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงการพัฒนาแพ็กเกจบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ
ในด้านความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธรอยู่ระหว่างดำเนิน โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิม ด้วยงบลงทุนรวม 50 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯตัดสินใจรื้อถอน อาคารเก่าเพื่อเปิดทางสำหรับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น ในปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยได้ดำเนินการตอกเสาเข็มและวางฐานรากแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรควบคู่กันไปด้วย นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอาคารใหม่ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่รองรับ ผู้ป่วยที่กว้างขวางขึ้น พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ก่อสร้างอาคารใหม่ที่ติดกับอาคารโรงพยาบาลเดิม ด้วยงบลงทุนรวม 150 ล้านบาทโดยมีแผนรื้อถอนอาคาร สำนักงานที่หมดอายุการใช้งานออกและดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพ ในการให้บริการสูงกว่าเดิมในพื้นที่เดียวกันการดำเนินโครงการนี้สะท้อนถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอันได้เปรียบของโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางเมืองมุกดาหาร เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงยิ่งขึ้น
กล่าวว่า "การลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงพยาบาลทั้ง 3แห่งในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ HANN เราไม่ได้เพียงแค่สร้างตึกใหม่แต่เรากำลังสร้างอนาคตของการดูแล สุขภาพให้กับประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 215 ล้านบาทที่เราทุ่มในปีนี้ เราเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าทั้งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว"
โดย HANN ยืนยันความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแข็งแกร่งตลอดปี 2569บนพื้นฐานของแผนลงทุน ที่ชัดเจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม และทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว พร้อมสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและชุมชนที่บริษัทฯ ให้บริการ