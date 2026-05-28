SAเผยQ2 สดใส รับยอดโอน Landmark at Grand Station

" ไซมิส แอสเสท " ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2569 สดใส ทยอยรับรู้ยอดโอนจากโครงการมิกซ์ยูส Landmark at Grand Station มูลค่า 1,200 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร ระบุตุนยอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่า 3,283 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ภายใน 1-2 ปี พร้อมเร่งเครื่องขยายพอร์ตโรงแรมเพิ่ม เตรียมเปิดบริการ Crowne Plaza ปลายปีนี้ หนุนรายได้เติบโตมั่นคง
นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ Landmark At Grand Station ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 จะสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยโครงการ Landmark At Grand Station เป็นโครงการ Mixed use ในย่านรามอินทรา ศูนย์รวมที่อยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รองรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่อย่างครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่า 3,283 ล้านบาท จะทยอยรับรู้ภายใน 1-2 ปี โดยคาดว่าในปี 2569 จะสามารถรับรู้จำนวน 2,430 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโรงแรมในเครือจำนวน 6 แห่ง โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 82% และในปี 2569 มีแผนเปิดให้บริการโรงแรมใหม่อีก 1 โครงการ ได้แก่ โรงแรม Crowne Plaza ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้
“บริษัทฯ คาดว่าการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่ทั้ง Landmark At Grand Station ที่เริ่มรับรู้รายได้แล้วในช่วงเมษายนที่ผ่านมา และโครงการ Landmark At Kaset TSH Station จะเริ่มรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส 3/2569 จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตในปีนี้ ขณะที่การขยายการลงทุนสู่ธุรกิจโรงแรม จะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ สร้างความแข็งแกร่งให้โครงสร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ด้านผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 652.81 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้า 327.91 ล้านบาท รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม 183.39 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 14.03 ล้านบาท รายได้จากการประกอบธุรกิจเช่า 37.92 ล้านบาท และรายได้อื่น 89.57 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.59 ล้านบาท