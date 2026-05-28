หุ้นแกว่งตัวหลังเจรจาสหรัฐ-อิหร่านยังไม่แน่นอน-เข้าเขต Overbought ระวังแรงขาย

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ออกข้าง ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคพบว่าดัชนี RSI เริ่มเข้าสู่เขต
Overbought ซึ่งจะทำให้ดัชนีมีการชะลอตัวลง
โดยเมื่อคืนนี้มีพัฒนาการเชิงบวก หลังอิหร่านได้รับร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ฉบับเบื้องต้นกับสหรัฐฯ ซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียด ทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้สามารถกลับมาเดินเรือได้ ขณะที่สหรัฐฯ ต้องถอนกำลังทหารออกจาก
พื้นที่ใกล้อิหร่าน และยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้ปฏิเสธ MoU นี้ แต่ประเด็นดังกล่าวถือเป็น
พัฒนาการเชิงบวก เนื่องจากมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงบรรยากาศการลงทุน
ทั้งนี้ เมื่อคืนสัญญาณหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศเริ่มชะลอตัว ซึ่งเม็ดเงินเริ่มไหลเข้าสู่กลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สะท้อนว่าเม็ดเงินลงทุนเริ่มเวียนเข้ามาในกลุ่มที่ยัง Laggard หลังจากก่อนหน้านี้หุ้น
เทคฯ นำตลาด
โดยวันนี้คาดตลาดหุ้นไทยชะลอตัวจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่สัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นร้อนแรง และมีหุ้นในกลุ่มเข้าเกณฑ์กำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง อาจมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มที่ได้
ประโยชน์ อาทิ ท่องเที่ยว ขนส่ง และโรงไฟฟ้า อีกทั้งวันนี้นักลงทุนอาจใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากพรุ่งนี้จะมีการปรับพอร์ต MSCI ซึ่งประเมินว่าอาจมีเม็ดเงินไหลออกราว 6,000 - 7,000 ล้านบาท
โดยให้กรอบแนวรับ 1,560 - 1,550 จุด และแนวต้าน 1,590 - 1,600 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (27 พ.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 50,461.68 จุด ลดลง 118.02 จุด หรือ -0.23%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,519.12 จุด เพิ่มขึ้น 45.65 จุด หรือ +0.61% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,656.18 จุด เพิ่มขึ้น 312.21 จุด หรือ +1.19%
- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 64,770.76 จุด ลดลง 228.65 จุด หรือ -0.35%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,230.58 จุด ลดลง 97.65 จุด หรือ -0.39% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,080.30 จุด ลดลง 13.43 จุด หรือ -0.33%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (27 พ.ค.) 1,570.95 จุด เพิ่มขึ้น 17.59 จุด (+1.13%) มูลค่าซื้อขาย 70,314.08 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (27 พ.ค.) 2,601.15 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. (27 พ.ค.) ลดลง 5.21 ดอลลาร์ หรือ 5.55% ปิดที่ 88.68 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (27 พ.ค.) อยู่ที่ 15.35 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.65 ตลาดรอตัวเลข PCE สหรัฐฯคืนนี้ คาดกรอบวันนี้ 32.50-32.75
- สัญญาณเศรษฐกิจอ่อนแรง สภาพัฒน์ เปิดข้อมูลหนี้ครัวเรือนไทยทะยาน 16.44 ล้านล้าน คุณภาพ สินเชื่อแย่ต่อเนื่อง "หนี้เสีย" พุ่งไม่หยุด ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบ้าน-สินเชื่อบุคคล BAM เผยเศรษฐกิจแย่คนผ่อนต่อไม่ไหว ดันทรัพย์รอการขาย "NPA" ทะลักตลาด โดยเฉพาะกลุ่มบ้านราคาต่ำ 3 ล้านมากสุด รวมทั้งทรัพย์ประเภทโรงแรม-อาคารพาณิชย์ รอขายอีกนับหมื่นล้าน ผู้ประกอบการอสังหาฯ สบช่องปั้นรายได้ ซื้อรีโนเวตขาย-ปล่อยเช่า กรมโรงงานฯเปิดสถิติ 3 เดือนแรกโรงงานปิดตัว 163 แห่ง สมุทรสาคร-กรุงเทพฯ นำโด่ง
- นายกฯ ดันไทย "ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคต" พร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงอาหารโลก ลุย "เกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต" สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ชี้ตลาดอาหารพร้อมทานโตแรง จากพฤติกรรมผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย รับต้นทุนขนส่ง-บรรจุภัณฑ์พุ่ง 3-15 % ผู้ผลิตยังตรึงราคาประคองลูกค้า
- กทม.อุ่นเครื่อง! พร้อมเต็มร้อยรับสมัครชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าฯ กทม.-สก." อัดงบฯ เฉียด 300 ล้านบาท ระดม จนท.ดูแลกว่า 1,500 คน ประกาศเลือกตั้งรอบนี้ยกระดับอำนวยความสะดวก ปชช. เตรียมแผนรับมือฝนตกน้ำท่วมทุกเขต ขณะที่ กกต.ประชาสัมพันธ์แจ้งสีบัตรเลือกตั้ง ด้านพรรคเศรษฐกิจได้ฤกษ์เปิดตัว "บิ๊กหยม" ลงสนาม
- โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ฉลุย "ปลัดคลัง" เผยตรวจสอบสิทธิรายใหม่เสร็จแล้ว กว่า 6 ล้านราย พร้อมอัปเดตตัวเลขผ่านไปสามวันเหลือสิทธิ 4.7 ล้านสิทธิ ด้านกระทรวงมหาดไทย คมนาคม คลัง เตรียมขอใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินก้อนใหม่ เปลี่ยนผ่านใช้พลังงานสะอาดลดการใช้น้ำมัน-ส่งเสริมให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่บรรยากาศลงทะเบียนวันที่ 3 ยังคงโกลาหลไม่เลิก แห่เต็มธนาคารให้ช่วยยืนยันตัวตน
- "สมคิด" ชี้ไทยเผชิญ "วิกฤติซ้อนวิกฤติ" เหมือนเดินจงกรมเป็นวงกลม แล้วสไลด์ลง ชี้คลื่นลงทุนระลอกใหม่คือโอกาสสำคัญเปลี่ยนประเทศ แนะฟื้นกลไกทำงานรัฐกับจีน-ญี่ปุ่น ลุยดึงการทุนคุณภาพปั๊ม GDP ยั่งยืน "กอบศักดิ์" ชี้โจทย์ปีนี้ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก หนุนลดพึ่งพลังงานตะวันออกกลาง ถึงเวลาสร้างโอกาส การลงทุนดันเศรษฐกิจ
- "พิพัฒน์" เปิดเกมดึงทุนยักษ์จีน Powerchina ลุย 7 เมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย มูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท ไฮไลต์กลุ่มสนามบิน AOT ทั้งล้านนา-อันดามัน-ดอนเมืองเฟส 3 และส่วนต่อขยายสุวรรณภูมิ ภาครัฐจีนอัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหนุน ลงทุนเต็มสูบ ด้านรัสเซียส่งสัญญาณร่วมวงลงทุนระบบราง-Smart Car Park สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
- บจ.โชว์กำไรไตรมาสแรกแจ่ม โต 25.3% กลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีภัณฑ์ ผลงานยอดเยี่ยมอัตรากำไรสูงจากสินค้าคงคลัง รับประโยชน์ค่าการกลั่นดีดตัวขึ้น โบรกฯ เล็งปรับคาดการณ์ EPS ตลาด ไม่หวั่นมรสุมราคาพลังงานแพงจากพิษสงครามสหรัฐ-อิหร่าน
*หุ้นเด่นวันนี้
- AH (พาย) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 15.80 บาท คาดรายได้จะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 2H26 หลังรับรู้รายได้จากสินค้าใหม่เข้ามา อีกทั้งยังมีจุดเด่นตรงที่มีฐานการผลิตกระจายในหลายประเทศทั้งเอเชีย (ไทย จีน มาเลเซีย) และยุโรป (โปรตุเกส) รวมถึงในอนาคตจะมีฐานการผลิตที่สหรัฐเพิ่มอีกแห่ง (เริ่มในปี 28) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับคำสั่งซื้อได้ ส่วนผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคาดกระทบไม่มาก เพราะสัดส่วนสินค้าที่ไม่สามารถผลักภาระได้มีเพียง 3-4%
- SC (กสิกรไทย) คาดกาไรฟื้นตัวตั้งแต่ 2Q69 จาก backlog คอนโดฯ 1.57 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะโครงการ
COBE เกษตร-ศรีปทุม และ COBE รัชดา-พระราม 9 ซึ่งมี margin สูงกว่าแนวราบ โดยธุรกิจแนวราบยังถูกกดดันจากอุปสงค์อ่อนตัวและการแข่งขันสูง แต่บริษัทเร่งกระตุ้นยอดขายผ่านบ้านซีรีส์ใหม่ 8 แบบ และเตรียมเปิดคอนโดใหญ่ 2 โครงการใน 2H69ประกอบกับรายไดประจำโตเด่นจากโรงแรม คลังสินค้าและสำนักงาน พร้อม Dividend Yield สูงราว 8.6%
- BDMS (ซีจีเอส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 18.70 บาท มองว่าความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบจากสงครามสหรัฐ-อิหร่านต่อ BDMS นั้นเกินจริง เนื่องจากผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียง 4% ของรายได้ปี 68 ประเมินว่ากำไรสุทธิหลัก 1Q26F ของ BDMS ลดลง 10% yoy และ 3% qoq