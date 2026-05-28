Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.65-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(28พ.ค.69)ที่ระดับ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย”จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.50-32.75 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาทยอยอ่อนค่าลงเล็กน้อย (แกว่งตัวในกรอบ 32.52-32.67 บาทต่อดอลลาร์) โดยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและสินทรัพย์ในตลาดการเงินนั้นผันผวนไปตามกระแสข่าวการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ทำให้ผู้เล่นในตลาดต่างยังคงสงวนท่าทีระมัดระวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงสหรัฐฯ กับอิหร่าน
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท (USDTHB) เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทเสี่ยงเผชิญ Two-way risk ในช่วงระยะสั้น ขึ้นกับ พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาหยุดยิงระหว่าง สหรัฐฯ กับอิหร่าน ที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทำให้ ผู้เล่นในตลาดควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ Options ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนสูง
เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดอาจต้องการรอลุ้น การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ให้มีความชัดเจน ก่อนที่จะปรับสถานะถือครองอย่างมีนัยสำคัญต่อไป กอปรกับ ในช่วงวันนี้ ตลาดยังขาดการรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลฝั่งสหรัฐฯ ที่มักจะขับเคลื่อนให้ตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวนสูง ทำให้ การเคลื่อนไหวของเงินบาทอาจมีลักษณะ Sideways โดยเรามองว่า เงินบาทอาจยังมีโซนแนวรับแรกแถว 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ท่ามกลางโฟลว์ธุรกรรมซื้อเงินดอลลาร์ (รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ) ของบรรดาผู้นำเข้าในช่วงปลายเดือน (Month-end Flows) ขณะที่โซนแนวต้านเงินบาทอาจอยู่ในช่วง 32.75-32.85 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทอาจมีกรอบการเคลื่อนไหวในระหว่างวันที่กว้างราว 20-30 สตางค์
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เล่นในตลาดกังวลต่อพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่อาจหนุนให้เงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น เรามองว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์อาจเป็นไปอย่างจำกัดได้ (หากสถานการณ์ไม่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นชัดเจน) เนื่องจากผู้เล่นในตลาดอาจกังวลว่า ทางการญี่ปุ่น รวมถึงทางการสหรัฐฯ อาจเตรียมเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนญี่ปุ่น ในกรณีที่ เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าทดสอบหรือทะลุโซน 160 เยนต่อดอลลาร์ อีกครั้ง และที่สำคัญ เรามองว่า ควรระวังความผันผวนในตลาดค่าเงินที่เสี่ยงสูงขึ้นได้ จากการเคลื่อนไหวผันผวนของเงินเยนญี่ปุ่น ที่มีโอกาสแข็งค่าขึ้น เร็ว แรง ในระยะสั้น หากมีการส่งสัญญาณ หรือ มีการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนญี่ปุ่น อีกครั้ง ในช่วงระยะสั้นนี้