หุ้นปิดเช้าพุ่งทะยาน 22.22 จุด แรงเก็งกำไรกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตามหุ้นเทคฯ บ่ายลุ้นแนวต้าน 1,600 จุด

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,575.58 จุด เพิ่มขึ้น 22.22 จุด (+1.43%) มูลค่าซื้อขายราว 40,744 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นแรงตลอดช่วงเช้า โดยทำจุดสูงสุด 1,581.03 จุด (สูงสุดในรอบ 13 เดือน) และจุดต่ำสุด 1,559.58 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกืจ รองกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นได้จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตามการปรับขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีและ Hardware ในตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่ปรับขึ้นต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้ว โดยมองว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรนิกส์เข้าสู่โหมดกระทิงที่ปีนี้เริ่มมียอดเกี่ยวกับ AI จากคู่ค้า ทำให้ตลาดปรับมุมมองให้ราคาที่ P/E สูงขึ้น แต่จากการหารือผู้ประกอบการที่ระบุว่าตอนนี้มียอดเกี่ยวกับ AI ในปีนี้และปีหน้าราว 5-7% ขณะที่ราคาหุ้นวิ่งไปแล้ว 30-100% มองว่าเป็นการตอบรับมากเกินไป ซึ่งระยะสั้นจึงมีโมเมนตัมเก็งกำไรทั้งกลุ่ม
ส่วนกลุ่มอื่นอาทิ กลุ่มพลังงาน กลุ่มบริโภคภายในประเทศ อาจเห็นผลประกอบการไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ชะลอตัว เป็นปัจจัยลบเข้ามา
แนวโน้มในช่วงบ่าย คาดทิศทางตลาดหุ้นน่าจะคล้ายกับช่วงเช้า ซึ่งดัชนี SET ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน 1,600 จุด ใช้เวลาเร็วมากกรอบล่างที่ 1,053.79 จุดเมื่อ 23 มิ.ย.68 แต่ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะผลกระทบจากสงครามจะเข้าเต็มที่ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 พร้อมให้แนวรับที่ 1,545 จุด แนวต้าน 1,600 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,565.95 ล้านบาท ปิดที่ 360.00 บาท เพิ่มขึ้น 21.00 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,405.19 ล้านบาท ปิดที่ 41.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,332.61 ล้านบาท ปิดที่ 62.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,245.59 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,977.35 ล้านบาท ปิดที่ 172.00 บาท ลดลง 1.50 บาท