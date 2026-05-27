หุ้นแกว่งไซด์เวย์เกาะติดสมรภูมิตะวันออกกลาง หวัง"'พลังงาน-เทคฯ" ช่วยหนุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยยังรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่มีข่าวการกลับมาโจมตีอีกครั้ง ทำให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง

ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมีความตึงเครียด และยังมีความไม่แน่นอน ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะหนุนหุ้นในกลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมัน ประกอบกับ อาจจะยังได้รับ Sentiment บวกจากหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ยังช่วยหนุนดัชนีได้เช่นกัน แม้ว่าในระยะสั้นจะยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆ เข้ามาหนุน

โดยให้แนวต้าน 1,560 จุด แนวรับ 1,530 จุด