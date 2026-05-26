ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.62-ขยับอ่อนค่าสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ... เงินบาทขยับอ่อนค่าลงเข้าใกล้แนว 32.70 สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ท่ามกลางแรงกดดันจากความ กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง (หลังมีรายงานการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอีกครั้ง) ซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับมาปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงอ่อนค่า และฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงบ่ายตามสัญญาณฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,533 ล้านบาท และ 11,371 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ข้อมูลกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ของจีน และตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ