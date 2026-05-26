ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์ NC ใหม่ หนุน Local Activities ลดพึ่งพาต่างชาติ คุมเข้มความเสี่ยงคู่สัญญา-ชำระราคา

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) และระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ สามารถเชื่อมต่อและร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น สนับสนุนให้กิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าให้อยู่ภายในประเทศมากขึ้น (local activities) และลดการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศ พร้อมปรับปรุง NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สะท้อนความเสี่ยงมากขึ้น
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขายและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายในประเทศ (local activities) และหลักเกณฑ์ NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมุ่งสร้างระบบนิเวศในประเทศที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ลดการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องความรับผิดและความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ให้สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ traditional และสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริษัทเดียวกัน) ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจมากขึ้นด้วย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 โดยเพิ่มประเภทความเสี่ยงใหม่ ได้แก่ ความเสี่ยงจากคู่สัญญา ความเสี่ยงด้านการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล และความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
(2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขายและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายในประเทศ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Exchange) และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Broker) รวมทั้งปรับปรุง NC สำหรับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodian) ให้มีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
(3) ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การปรับปรุงอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประเภทความเสี่ยงใหม่ การปรับปรุงระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องหยุดประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ traditional และสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริษัทเดียวกัน และการปรับปรุงนิยามผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
(4) การปรับปรุงแบบรายงานและคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1173 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzIyMkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thanapa@sec.or.th sarunb@sec.or.th pisut@sec.or.th sawarin@sec.or.th และarthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2569